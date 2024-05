Jaki ma zasięg? Nie uwierzycie, jak daleko zajedzie elektryk na chińskim akumulatorze

Podczas targów Auto China 2024 firma CATL specjalizująca się w produkcji akumulatorów litowo-żelazowo-fosforowych (LFP) odsłoniła szczegóły najnowszego produktu. Jest nim model akumulatora do samochodów elektrycznych Shenxing PLUS, który zapewni pojazdom zasięg do 1000 kilometrów – czytamy w komunikacie prasowym giganta.

Akumulator prezentuje nie tylko wysoką gęstość energii, ale również możliwość ultra szybkiego ładowania. Jak przekonują twórcy modelu, zaledwie po 10 minutach ładowania urządzenia uzyskamy poziom energii gwarantujący zasięg jazdy rzędu 600 kilometrów. Jest to niesłychana prędkość, z jaką nie spotkamy się w przypadku konkurencyjnych modeli – wynosi ona jeden kilometr jazdy na sekundę ładowania.

Podczas targów Auto China 2024 zaprezentowany nowy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy do samochodów elektrycznych / źródło: CATL, materiały prasowe

Chiny odsłaniają szybko ładujący się akumulator, który da elektrykom zasięg jazdy 1000 km

Podczas prezentacji Shenxing PLUS mogliśmy dowiedzieć się co nieco na temat samej struktury akumulatora. Produkcja elektrod zachodziła tutaj w sposób unowocześniony. Katodę wykonano w technologii tzw. gradacji ziarnistej (ang. granular gradation technology), czyli każdą cząstkę składową umieszczono w optymalnej pozycji, aby zapewnić możliwie największą gęstość upakowania – napisano w komunikacie.

Anoda natomiast jest zbudowana dodatkowo ze specjalnego materiału 3D o strukturze plastra miodu, który kontroluje zwiększanie się objętości podczas cykli ładowania i rozładowywania. Udoskonalona struktura i materiały budulcowe akumulatora sprawiły, że Shenxing PLUS przekroczył epokową wartość gęstości energii 200 Wh/kg – osiągnął dokładnie 205 Wh/kg. Zdaniem twórców taki wynik bez problemu gwarantuje zasięg jazdy samochodu elektrycznego do 1000 kilometrów, a nawet więcej.

W obliczu nowej generacji szybko ładujących się akumulatorów CATL planuje rozwinąć w Chinach sieć stacji. Firma poinformowała o współpracy z branżowymi potentatami jak Star Charge, YKC czy Shudao New Energy. Wszystko po to, by zapewnić właścicielom samochodów zasilanych akumulatorami Shenxing PLUS wygodę w podróży poprzez udostępnienie odpowiedniej liczby ładowarek.

Co więcej, producent chce tak bardzo zadbać o nowych klientów, że będzie oferować właścicielom elektryków zasilanych bateriami LFP pomoc drogową, kontrole jakości, naprawy akumulatorów i inne usługi. Na razie jednak to wszystko jest tylko zapowiedziami nieokreślonej czasowo przyszłości, ponieważ podczas prezentacji Shenxing PLUS nie podano konkretnej daty wypuszczenia epokowych akumulatorów na rynek.