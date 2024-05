Chiny chcą zredefiniować wojnę pancerną. Spójrz na nowy czołg czwartej generacji

Chiński czołg czwartej generacji doczekał się nowoczesnych technologii

Widoczne poniżej zdjęcia nowego dzieła chińskiego sektora militarnego pokazują kilka czołgów pokrytych siatkami maskującymi, które najpewniej uchwycono w drodze na poligon testowy. Według źródeł takich jak The South China Morning Post (SCMP), czyli chińskiego serwisu z rządowymi powiązaniami, te czołgi są nowym dziełem państwa i zostały wyposażone w zaawansowane systemy obronne, które zaprojektowano specjalnie do ochrony przed nowoczesnymi zagrożeniami, a w tym dronami.

Pierwsze w oczy rzucają się jednak gabaryty tego nowego czołgu, który wydaje się być lżejszy niż tradycyjne czołgi podstawowe, które zazwyczaj kładą nacisk na ciężki pancerz. Nie jest to najpewniej przejaw innowacyjnego pancerza wymyślonego przez Chiny, a jedynie decyzji projektowej, która doprowadziła Chińczyków do opracowania czołgu skoncentrowanego na mobilności oraz zaawansowanych technik w zakresie systemów ochronnych. Zdjęcia przedstawiły jednak nie jeden, a dwa różniące się od siebie chińskie czołgi, które mogą być wariantami nowego modelu podstawowego, dzierżąc odmienne działa główne, bo kalibru 105 i 125 mm.

China's fourth-generation main battle tank exposed pic.twitter.com/fOl3zOVLCa — 彩云香江 (@louischeung_hk) January 13, 2023

Systemy obronne czołgu podobno obejmują zdolność do wczesnego wykrywania i neutralizacji nadlatujących pocisków ze wszystkich kierunków. Dodatkowo, czołgi te prawdopodobnie wyposażone są w elektryczną jednostkę pomocniczą (APU) dla cichego poruszania się, co zwiększa zdolności operacyjne w ukryciu. Ich warte wyróżnienia funkcje mają też obejmować radar milimetrowy z fazowaną anteną, czujniki Light Detection and Ranging (Lidar), lżejszy pancerz, system autopilota oraz system automatycznego określania celów, który jest sterowany przez sztuczną inteligencję. Nowy chiński czołg prawdopodobnie zostanie też wyposażony w broń przeciwlotniczą, aby wzmocnić jego obronę przed pociskami o niskiej prędkości i dronami. Te technologie mają na celu zwiększenie przeżywalności i skuteczności czołgu na współczesnym polu bitwy.

Tak oto najpewniej wygląda więc wizja Chin na czołg nowej, czwartej już generacji, który ma zdominować pole bitwy, stawiając czoła najpowszechniejszym czołgom trzeciej generacji. Tego typu dzieło wydaje się odchodzić od tradycyjnych starć z użyciem pocisków przeciwpancernych w kierunku wojny systemowej wspieranej przez technologię informacyjną, ale zanim nie doczekamy się oficjalnych informacji, nie możemy wskazać ze stuprocentową pewnością tego, czym dokładnie jest ten czołg.