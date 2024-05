Copilot+ – oto zapowiedziane urządzenia. Które wybierzesz?

Co nie może dziwić, pierwsze urządzenia Copilot+ to laptopy Microsoftu z linii Surface. Ale na nich nie koniec. Wszyscy producenci wyczuli nachodzące trendy i implementują procesory Snapradgon X w swoich urządzeniach. W drugiej połowie czerwca nastąpi ich wysyp na rynku, a dzięki podanym informacjom znamy większość specyfikacji. Możesz zatem już planować, który z nich nabędziesz.

Urządzenia Copilot+ od Microsoftu

Zacznę od wspomnianych laptopów Microsoftu. Będą to dwa modele, nazwane Copilot+ Surface. Pierwszy z ekranem 13,8″, drugi z ekranem 15″. Są to wyświetlacze IPS 120 Hz, pokazujące obraz w proporcjach 3:4 oraz rozdzielczościach 2304 x 1536 i 2496 x 1664 px. Oba wspierają HDR. Wariant 13’8″ będzie dostępny w edycjach z procesorem Snapdragon X Elite lub Plus oraz 16GB lub 32GB pamięci LPDDR5X RAM. Tu od razu dodam że Copilot+ wymaga minimum 16 GB, a więc będzie to standard dla wszystkich tych urządzeń.

Każdy laptop zostanie wyposażony w porty USB-C/USB4, które posłużą do transferu danych, zasilania oraz podpinania urządzeń zewnętrznych. Będzie także port USB-A 3.1, wejście jack 3,5 mm oraz Surface Connect. W wariancie 15-calowym pojawi się również czytnik kart microSDXC. Na pokładach oby laptopów umieszczono Wi-fi 7 i Bluetooth 5.4, głośniki Dolby Atmos oraz mikrofon Studio.

Laptopy Copilot+ Surface są już dostępne w przedsprzedaży. Wariant 13,8″ kosztuje od 999 do 2399 dolarów, podczas gdy cena 15″ zaczyna się od 1299 i kończy na 2499 dolarach. Dostępne są cztery wersje kolorystyczne każdego: Sapphire (błękitny), Dune (złoty), Platinum oraz Black.

Copilot+ od Acera i Lenovo

Acer Swift 14 AI to pierwszy model producenta z rodziny Copilot+. Będzie dostępny w różnych wersjach – Snapdragon X Elite (12 rdzeni) to oczywiście konfiguracje mocniejsze od Snapdragon X Plus (10 rdzeni). Maksymalna ilość RAM to 32 GB LPDDR5X-8533, a pojemność dysku NVMe PCIe Gen 4 to 1 TB. Urządzenie ważny zaledwie 1,68 kg i ma wyświetlacz IPS o przekątnej 14,5″. Rozdzielczość to WQXGA (2,560 x 1,600), zaś odświeżanie 120 Hz. Pokrywa w 100% paletę sRGB. Oprócz wersji klasycznej pojawi się także opcja z ekranem dotykowym. Ceny zaczynają się od 1499 euro.

Lenovo zaprezentowała dwa modele swoich urządzeń Copilot+. Są to Yoga Slim 7x oraz ThinkPad T14s Gen 6. Pierwszy to niewielkie, ważące zaledwie 1,28 kg urządzeń z 14-calowym wyświetlaczem dotykowym 3K 90 Hz. Napędza je do działania Snapdragon X Elite, mający maksymalnie 32GB pamięci LPDDR5X oraz wyposażony w dysk PCIe o pojemności 1TB. Do obsługi posłuży duży trackpad, a w obudowie znajdą się trzy porty USB-C. Łączność zapewniają Wi-ii 7 oraz Bluetooth 5.3.

ThinkPad T14s Gen 6 powstał z myślą o biznesie. Dostępny będzie w wersji z ekranem 14″, ale o wyboru użytkownika będą panel ISP lub OLED. To urządzenie może mieć aż do 64 GB RAM-u. Również mamy Wi-fi 7 oraz BT 5,3, ale dodatkowo także opcjonalnie 5G. Bateria 58 Wh może nie imponuje pojemnością, ale Lenovo deklaruje, że SI wszystko zorganizuje tak, aby na jednym ładowaniu dało się używać urządzenia przez cały dzień.

Yoga Slim 7x w podstawowej konfiguracji został wyceniony na 1299 dolarów, a ThinkPad T14s na 1699 dolarów.

Dwa modele Copilot+ od HP

HP nie tylko ogłosiło swoje modele Copilot+, ale również z okazji ich pojawienia się rozpoczęło całkowicie nową linię swoich produktów – HP OmniBook X AI. Obok tej rodziny pojawia się także HP EliteBook Ultra AI z NPU. Ale po kolei, najpierw debiutant.

HP OmniBook X AI to wyświetlacz 14″ o rozdzielczości 2240 x 1400 px. Na jego pokładzie znajdzie się dysk SSD o pojemności 1 TB oraz 16 GB RAM. Cena za całość – 1149,99 dol. HP EliteBook Ultra AI ma taki sam ekran, 16 GB RAM i dysk 512 GB, a jego cena to 1699,99 dol. W obu modelach znalazła się Poly Camera Pro, która dzięki SI ma ułatwiać komunikację, odpowiadać za redukcję szumów oraz ustawianie tła.

Samsung nie pozostaje w tyle

Do listy urządzeń Copilot+ należy dodać także Galaxy Book4 Edge. Jak czytamy w informacji prasowej, stanowi on pomost pomiędzy laptopami a desktopami i dokłada do tego możliwości związane z wykorzystaniem SI. Dostępny będzie w dwóch wersjach: z wyświetlaczem 14 lub 16″. Oba to panele dotykowe 16:10 AMOLED 3K (2880×1800 px), a jednostki centralne stanowi Snapdragon X Elite i Qualcomm Hexagon NPU.

Pojemność dysku to do wyboru 512GB lub 1TB, a ilość fabryczna RAM to 16 GB. Mniejszy model otrzymał akumulator 55.9 Wh, większy – 61.8 Wh. W obudowie edycji 14″ znajdują się dwa porty USB 4.0 i jeden HDMI 2.1 oraz wejścia na słuchawki. Model większy ma dodatkowo USB 3.2 oraz czytnik kart microSD.

Niestety, ceny tych modeli nie zostały póki co podane.

Wszystkie opisane w tym tekście urządzenia mają pojawić się na światowych rynkach już 18 czerwca. A więc za niecały miesiąc wkroczymy w nową epokę IT.