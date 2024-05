Oto jak zbroi się Europa. Eurodrone będzie bronią nie do zastąpienia

Eurodron da Europie zaawansowanego drona. W tę broń angażują się aż cztery kraje

Dowidzieliśmy się właśnie, że w programie Eurodron prowadzonym przez Airbus Defence and Space pomyślnie sfinalizowano wstępny przegląd projektu drona, do którego dążą aktualnie przedstawiciele aż czterech krajów. W projekt ten zaangażowała się bowiem Francja, Niemcy, Hiszpania oraz Włochy, a przy tym inżynierowie trzech głównych podwykonawców: Airbus Defence and Space Spain, Dassault Aviation i Leonardo.

Przeprowadzenie wstępnego przeglądu projektu Eurodrona to ważny etap tego istotnego europejskiego programu obronnego. Pokazuje efekty prawdziwego, wspólnego wysiłku i ducha współpracy wszystkich partnerów przemysłowych i klientów, dążących do zapewnienia europejskiej suwerenności w dziedzinie bezzałogowych zdolności rozpoznawczych ISTAR na dalekich dystansach – ocenia Jean-Brice Dumont, szef działu sił powietrznych w Airbus Defence and Space.

Zaliczenie z powodzeniem fazy PDR świadczy o tym, że wstępny projekt bezzałogowca został już oficjalnie “przyklepany”, a to utorowało drogę do opracowania projektu szczegółowego. Jest to wynik różnych przeprowadzonych ocen technicznych i ewaluacji, a w tym testów modelu w tunelu aerodynamicznym, oceny ogólnej projektu pod kątem zapewnienia oczekiwanych zdolności operacyjnych oraz oceny w pełni reprezentatywnego cyfrowego bliźniaka. Tak się bowiem składa, że zgodnie z prawidłami projektowania “nowej generacji”, która przyspiesza prace i obniża koszty, od samego początku program Eurodron czerpie korzyści z obu metod projektowania – fizycznej i cyfrowej.

Co więc teraz czeka program? Wiemy, że zaangażowane w to firmy przystąpią do kolejnej fazy prac, których celem jest zaliczenie przeglądu najważniejszych elementów projektu. Ich finał będzie stanowić ostatni krok i tym samym zamknięcie fazy projektowania architektury systemu. Cel programu jest z kolei ciągle ten sam – stworzyć drona wyposażonego w innowacyjne, najnowsze technologie i zaprojektowanego tak, aby stał się on jednym z filarów każdego lotnictwa. Oczywiście wspomniane państwa, a zwłaszcza Francja, Niemcy oraz Włochy rozwijają również swoje własne wojskowe bezzałogowce, a jako Polacy nie mamy się też czego wstydzić dzięki firmie WB Electronics i dronom Warmate.