Historyczny wynik eksperymentu w skrajnie niskiej temperaturze. Na czym polegał?

O szczegółowych dokonaniach przedstawiciele Uniwersytetu w Durham oraz Uniwersytetu w Innsbrucku piszą teraz na łamach Nature Communications. Wyróżniającym aspektem zapisanego na ich koncie wyczynu było wykorzystanie atomów cezu w stanie niepodstawowym. Poczynione postępy powinny utorować drogę do prowadzenia badań poświęconych gazom schłodzonym do skrajnie niskich temperatur oraz dotyczących założeń fizyki kwantowej.

Kiedy temperatura w komorze zostanie obniżona do wartości o ułamek stopnia wyższych od zera absolutnego (czyli najniższej możliwej temperatury występującej we wszechświecie) to atomy przyjmują wspomniany stan. Mówimy wtedy o kondensacie Bosego-Einsteina, w którym owe atomy zaczynają zachowywać się tak, jakby stanowiły jedną całość. Einstein i Bose przewidywali istnienie takiej formy około stu lat temu, a po raz pierwszy uzyskano ją w praktyce dopiero w 1995 roku.

Prowadzone przez naukowców eksperymenty odbywały się w temperaturach o ułamek stopnia wyższych od zera absolutnego, czyli najniższej wartości występującej we wszechświecie

Kondensat Bosego-Einsteina stanowi częsty obiekt zainteresowania naukowców, a to ze względu na fakt, iż mogą oni za jego sprawą poznawać właściwości gazów schłodzonych do skrajnie niskich temperatur. To ułatwia im wyjaśnianie tajemnic mechaniki kwantowej, a po czasie okazało się, że znajduje odzwierciedlenia w postępach dotyczących fizyki kwantowej zarówno kilku, jak i wielu ciał.

Międzynarodowy zespół stojący za ostatnimi eksperymentami poświęconymi zjawisku kondensacji doprowadził ostatnio do historycznego wyczynu. Naukowcom udało się osiągnąć kondensację atomów cezu w stanie innym niż podstawowy. Później naukowcy dokonali identyfikacji dwóch różnych obszarów pola magnetycznego, w których możliwa jest kondensacja. Jak wyjaśniają, kondensacja atomów cezu w tej konfiguracji stanu innego niż podstawowy ukazała istnienie nieoczekiwanych mechanizmów utraty trzech ciał. W ramach dalszych wysiłków badacze będą chcieli zgłębiać tajniki fizyki kwantowej wielu ciał oraz topologicznych przejść fazowych i mieszanin kwantowo-gazowych.