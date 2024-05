Home Nauka Nadprzewodnictwo w wysokiej temperaturze? Na ten przełom czekaliśmy od lat

Nadprzewodnictwo to bardzo kuszący stan oferujący masę praktycznych zastosowań, ale do jego osiągnięcia i utrzymania były do tej pory potrzebne skrajnie niskie temperatury. Wkrótce może się to zmienić.