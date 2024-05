Lepszego elektrycznego roweru miejskiego dziś nie zobaczysz. Waży niewiele… a co z ceną?

Fiido Air jest niczym rewolucja wśród miejskich rowerów elektrycznych

Firma Fiido z Shenzhen regularnie rewolucjonizowała rynek e-bike, co teraz widać po wprowadzeniu do sprzedaży modelu Fiido Air. Ten lekki miejski rower elektryczny z ramą bazującą na włóknie węglowym to nie tylko zwykły e-bike. W praktyce to intrygujące połączenie stylu, efektywności i zaawansowanej technologii, które jest dostępne w zaskakująco przystępnej cenie. Przynajmniej przez pewien czas.

Zacznijmy od najważniejszej cechy, czyli podstawy każdego roweru – ramy. W przypadku Fiido Air producent postawił na diamentową geometrię i włókno węglowe, które buduje też widelec, kierownicę i sztycę siodłową. Zastosowanie tego materiału nie tylko obniżyło wagę roweru do zaskakujących 13,75 kg, ale też zwiększyło jego trwałość, wytrzymałość, a nawet komfort jazdy, jako że włókno węglowe tłumi w większym stopniu drgania wynikające z jazdy. Wszystko to z zachowaniem minimalistycznego projektu z ukrytym okablowaniem, zintegrowanym oświetleniem, czytnikiem linii papilarnych w górnej rurze czy brakiem wyświetlacza, który został zastąpiony specjalnym zegarkiem Mate.

Jeśli idzie o e-rowerowy aspekt, Fiido Air doczekał się silnika Mivice o mocy 250 watów w tylnej piaście, który gwarantuje 40 Nm momentu obrotowego i prędkość wspomagania do 30 km/h w ramach pięciu trybów. Ten silnik jest zarządzany na podstawie informacji zbieranych z czujnika momentu obrotowego i zasilany ze zintegrowanego z dolną rurą 208,8-Wh akumulatora o zasięgu do 80,5 km. Czego w tym e-bike nie uświadczymy? Niestety jakiejkolwiek formy przerzutek, błotników, dzwonka czy nawet podpórki, ale za to możecie liczyć na wymianę łańcucha na rzecz napędu pasowego Gates Carbon.

Aktualnie Fiido Air jest dostępny w promocyjnej cenie 1799 dolarów, czyli (w przeliczeniu) 7255 zł i z planem dostaw w sierpniu, a z czasem ma podrożeć o całe 1000 dolarów. Ewidentnie nie jest to e-bike dla wszystkich, ale jeśli akurat szukacie czegoś z ramą z włókna węglowego do miejskich wojaży, to najpewniej na takim rowerze się nie zawiedziecie.