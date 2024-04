Najlżejszy elektryczny rower z bambusa ma odmienić twoje codzienne życie

Diodra S3, czyli najlżejszy na świecie bambusowy rower elektryczny

Rumuński startup Diodra wprowadził na rynek najlżejszy na świecie rower elektryczny (e-bike) o nazwie S3, który waży ledwie 15 kilogramów. Nie jest to oczywiście rekordowo lekki rower elektryczny ogólnie i tym bardziej daleko mu do ważących kilka kilogramów “zwyczajnych rowerów”, ale to typ ramy jest w nim kluczowy. W przeciwieństwie do konwencjonalnych ram z aluminium, stopu magnezu lub włókna węglowego, które dominują na rynku e-bike, firma Diodra wybrała bambus jako podstawę ramy S3. Czy ma to sens?

W ogólnym rozrachunku bambus jest znany ze swojego niezwykłego stosunku wytrzymałości do wagi, oferując jednocześnie unikalne połączenie trwałości, zrównoważenia i atrakcyjności estetycznej. To jednocześnie nie tak, że cały elektryczny rower S3 jest bambusowy, bo widelec, stery, rura podsiodłowa czy sport dolny zostały wykonane z aluminium, a następnie zintegrowane z ramą. Wedle firmy Diodra, gwarantuje to wysoką integralność strukturalną i pewność, że S3 posłuży użytkownikom przez długie lata. Nawet bambus wydaje się być odpowiednio przygotowany do trudów życia codziennego z racji zastosowania specjalnych powłok i trzech warstw lakieru, ale chciałbym wiedzieć, jak taka rama zareagowałaby np. na uderzenie o coś twardego (bok krawężnika, rurka poręczy).

Jedną z wyróżniających cech S3 jest zintegrowany napęd w piaście, który łączy zarówno silnik, jak i 300-Wh akumulator o zasięgu do 100 km w jednej, eleganckiej i kompaktowej jednostce. Chociaż europejskie przepisy ograniczają moc silnika do 250 watów i graniczną prędkość wspomagania do 25 km/h, to bez tych restrykcji S3 jest w stanie zwiększyć potencjał wspomagania do 32 km/h. Jako że w grę wchodzi czujnik momentu obrotowego, trzy tryby wspomagania oraz system elektronicznej zmiany ośmiu przełożeń, rowerzysta może liczyć na szczególnie responsywne wspomaganie.

Firma Diodra zadbała też o wsparcie aplikacji w celu umożliwienia monitoringu nad e-bike w czasie rzeczywistym oraz wyższej jakości komponenty pokroju 28-calowych obręczy DT Swiss, paska Gates z włókna węglowego w miejscu łańcucha czy hydraulicznych hamulców tarczowych Shimano. Efekt? Elektryczny rower w promocyjnej cenie 2199 euro.