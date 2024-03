Z takim rowerem każda przejażdżka to przygoda. Heybike Hero jest niczym e-bike marzeń

Elektryczny rower Heybike Hero jest e-bike, o którym marzysz

Zaprezentowany przez firmę Heybike rower Hero jest zaprojektowany specjalnie tak, aby łączyć wysokiej klasy funkcje z równie wysoką wytrzymałością oraz możliwościami. Efekt? Zaawansowany e-bike stworzony do podbijania każdego terenu, w którego sercu znajduje się lekka, bo 2,8-kilogramowa rama, która tak niską wagę zawdzięcza zastosowaniu włókna węglowego. Co ciekawe, producent daje na tę ramę całe 10 lat gwarancji, zapewniając również użytkownikom wybór między wariantem step-through i step-over o wytrzymałości na obciążenie do 181,5 kg. To sporo, zważywszy na 34-kilogramową wagę samego e-bike.

Wybór nie kończy się jednak na samej ramie, bo firma Heybike oferuje potencjalnym nabywcom wybór między dwoma silnikami. Droższy model wykorzystuje elektryczny silnik między korbami o mocy rzędu 750 watów i momencie obrotowym na poziomie 160 Nm, podczas gdy ten tańszy stawia na silnik w piaście tylnego koła o mocy 1000 watów i 100-Nm momencie obrotowym. W obu przypadkach rowerzyści mogą liczyć na bardzo responsywny silnik z racji zastosowania czujnika momentu obrotowego i podczas jazdy dowolnie zmieniać tryb wspomagania (jeden z pięciu), wliczając w to tryb o całkowicie zdezaktywowanym silniku.

Mimo potężnego systemu napędowego, którego zasila akumulator litowo-jonowy o pojemności 864 Wh i zasięgu do 96,5 km po 4-godzinnym ładowaniu dołączoną 48-V ładowarką, Heybike postanowiło zapewnić rowerowi Hero tradycyjną tylną przerzutkę Shimano Altus. Terenowe możliwości tego e-bike uzupełnia pełny system zawieszenia w połączeniu z amortyzującym siodełkiem i 4-calowymi szerokimi oponami na 26-calowych obręczach, a o kwestie bezpieczeństwa dbają hydrauliczne hamulce tarczowe, przedni reflektor o mocy 1000 lumenów oraz kolorowy wyświetlacz zintegrowany z kierownicą z opcją podłączenia do niego aplikacji mobilnej.

Na bezpośrednie kupno Heybike Hero nie liczcie. Ten rower elektryczny jest aktualnie dostępny wyłącznie w ramach “przedpremierowego zamówienia” na Indiegogo, gdzie można zapewnić sobie rezerwację obu modeli w bardzo promocyjnej cenie 2699 dolarów za wariant z silnikiem między korbami i 2399 dolarów za tą z silnikiem w piaście tylnego koła. To o tyle ciekawe, że klienci otrzymają teraz szereg dodatków w postaci opcjonalnych akcesoriów (tylny bagażnik, dodatkowy akumulator, pokrowiec), płacąc znacznie mniej, bo planowana cena detaliczna będzie sięgać kolejno 4999 i 4599 dolarów. Wysyłki zamówionych rowerów są aktualnie planowane na czerwiec bieżącego roku i najpewniej się odbędą, bo firma zgromadziła już ponad 2000% potrzebnego kapitału.