Sztuczna inteligencja i rower. Duet dziwaczny, ale przynajmniej pierwszy taki na świecie

Elektryczny rower Orbic 5G wykorzystuje sztuczną inteligencję do ochrony rowerzystów przed wypadkami

Na papierze Orbic 5G to nie tylko zwykły elektryczny rower, a wręcz symbol mobilności nowej generacji, który łączy bezpieczeństwo z najnowocześniejszą technologią. Jego najważniejsza cecha sprowadza się do systemu unikania obiektów napędzanego przez sztuczną inteligencję, co oznacza, że podczas jazdy monitoruje to, co dzieje się za rowerzystą i ostrzega go o wszelkich potencjalnych zagrożeniach, takich jak nadjeżdżające pojazdy. Jest to możliwe dzięki kamerze o wysokiej rozdzielczości i szeregu czujników, z których dane analizuje sztuczna inteligencja. Na monitoringu jednak się nie kończy.

Dodając dodatkową warstwę ochrony, firma Orbic zadbała o to, aby w jej rowerze działała również aktywna technologia zapobiegania kolizjom. Dzięki niej rower podczas jazdy może autonomicznie zastosować hamulce lub zacząć manewrować tak, aby uniknąć nadchodzących przeszkód. Innymi słowy, kiedy zrobi się źle, e-bike przejmie pewnym sensie kontrolę nad rowerem i sam nie wiem, czy aby na pewno ma to sens, aby pozbawiać rowerzysty kontroli nad pojazdem, który wymaga od użytkownika utrzymywania ciągłej równowagi. Najwyraźniej jest to coś, co po prostu musi zostać przetestowane.

Na tym jednak wyjątkowość Orbic 5G się nie kończy, bo ten e-bike zapewnia również połączenie 5G. Po co? Ano po to, aby rowerzysta mógł być ciągle w Internecie mimo siedzenia na dwóch kółkach. Umożliwia to ekran dotykowy, który dodatkowo zapewnia dostęp do tego, co najważniejsze, a więc kluczowych funkcji inteligentnego roweru elektrycznego. Sama obecność 5G sprawiła, że Orbic postarał się też o strategiczne partnerstwo z telekomunikacyjnym gigantem Verizon, aby wprowadzić 5G eBike na rynek amerykański. Ta współpraca ma na celu wykorzystanie rozległego zasięgu sieci i technicznej wiedzy Verizon, aby wspierać powszechne przyjęcie inteligentnych, ekologicznych rozwiązań transportowych w Stanach Zjednoczonych.

Właśnie tak – dobrze słyszeliście. Elektryczny rower Orbic 5G może i brzmi jak prototyp, ale już teraz trwają prace nad wprowadzeniem go na rynek. Wtedy ocenimy, jak to rzeczywiście wygląda w kwestii jego zaawansowania i potęgi drzemiącej w systemie sztucznej inteligencji.