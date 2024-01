Swamp Master w szczegółach. Drugiego takiego roweru typu BMX jeszcze nie było

Jak połączyć rowery górskie z BMX-ami? Swamp Master na to odpowiada

Rower Swamp Master zadebiutował właśnie, jako istne przełomowe osiągnięcie w świecie rowerów BMX, bo takie, które łączy zwinność BMX-ów z wytrzymałością oraz w pewnym stopniu komfortem rowerów górskich. A, jest też reklamowany jako “pierwszy na świecie kompletny rower BMX o pełnym zwieszeniu”, co stanowi znaczący kamień milowy w projektowaniu rowerów. Nie jest to tylko marketingowy bełkot, co zdaje się potwierdzać zarówno charakter Swamp Master, jak i kilka ujęć bezpośrednio z akcji w terenie.

Powstanie tego roweru ma na celu zrewolucjonizowanie doświadczenia BMX szczególnie dla tych, którzy pragną emocji zjazdów połączonych ze zwinnością BMX. Dlatego właśnie Swamp Master posiada solidną, sprzedawaną w jednym rozmiarze ramę ze stali chromowo-molibdenowej 4130, która jest powszechnym materiałem w rowerach BMX, który wyróżnia się wytrzymałością i trwałością. Jej projekt obejmuje przedłużoną górną rurę, zapewniającą w połączeniu z krótszym łańcuchem lepszą kontrolę nad pojazdem, podczas gdy kąt jej główki zapewnia równowagę między zwinnością a stabilnością, co przekłada się na wyższą responsywność.

Jego unikalna cecha, czyli podwójne zawieszenie, sprowadza się do 100-milimetrowego widelca na przodzie w postaci Manitou Machete JUnit Expert, które to zostało stworzone głównie dla młodszych jeźdźców, ale w tym projekcie specjalnie dostosowane dla dorosłych. Z tyłu rower posiada amortyzator Rockshox Monarch RL, który w świecie BMX jest tak naprawdę unikatem. Wyjątkowość tego modelu podkreśla również specjalnie wykonane siedzenie wraz ze sztycą.

Rower jeździ na wyposażonych w piasty Éclat Exile obręczach Éclat Bondi z oponami Kenda Kaos o wymiarach 20 × 2,6 cala, więc zbyt wielkich nierówności w terenie nie pokona, ale za to będzie stabilnie trzymał się powierzchni. O hamulce możecie z kolei spać spokojnie, bo w grę wchodzą hydrauliczne hamulce tarczowe Bengal Ares 3 z tarczami o średnicy 160 mm, a więc konfiguracja spotykana częściej w rowerach górskich, a nie BMX-ach. Wszystko to przy niskiej, bo 14,5-kilogramowej wadze.

Unikalność jednak kosztuje, a że Swamp Master to prekursor na rynku, firma Wethepeople mogła zaszaleć z ceną. Dlatego też ten wyjątkowy rower kupimy za 1700… ale nie złotych, a euro, czyli 7400 złotych. Innymi słowy, powinni po niego sięgnąć przede wszystkim ci rowerzyści, którzy wiedzą, jak wykorzystać tego typu sprzęt, nadający się do szeregu aktywności w terenie.