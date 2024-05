Francja sprawdziła w akcji swój pocisk jądrowy ASMPA-R. To nowy niszczyciel światów!

Francja sprawdziła w akcji swój pocisk jądrowy ASMPA-R

22 maja 2024 roku Francja osiągnęła znaczący kamień milowy w swoich zdolnościach obronnych, a to za sprawą pomyślnie zrealizowanego testu oceny zmodernizowanego pocisku średniego zasięgu typu powietrze-ziemia, czyli ASMPA-R. Ten został rozbrojony i następnie wystrzelony z myśliwca Rafale B należącego do francuskiego lotnictwa w ramach symulacji nalotu nuklearnego. Cały test był o tyle ciekawy, że objął operację z udziałem całej formacji samolotów, bo nie tylko myśliwców, ale też tankowców powietrznych A330 Phenix, które podczas lotu napotkały symulowane zagrożenia powietrze-powietrze i ziemia-powietrze.

[#Tir d'évaluation ☢️] #ASMPA rénové



Succès du 1er tir d'évaluation des forces du missile stratégique air-sol moyenne portée amélioré rénové #ASMPA_R



Ce missile sans charge ☢️ a été tiré par un #Rafale des forces aériennes stratégiques lors d'un vol représentatif d'un raid ☢️ pic.twitter.com/rgunuuwjEC — Direction générale de l'armement 🇫🇷 (@DGA) May 22, 2024

Poza przypomnieniem swoim obywatelom i potencjalnym wrogom o własnej potędze, Francja potwierdziła też skuteczność pocisku ASMPA-R w praktyce. Pamiętajmy, że jest to owoc programu renowacji i zwiększania możliwości pocisku Air-Sol Moyenne Portée-Amélioré (ASMP-A), co udało się z nawiązką. Ta zmodernizowana wersja francuskiego nuklearnego pocisku manewrującego wystrzeliwanego z powietrza jest znacznie potężniejsza od poprzednika, choć mowa tutaj ciągle o rodzinie pocisków, których historia służby sięga aż 1986 roku.

Rodzina ASMP to przykład nuklearnych pocisków średniego zasięgu, które w dotychczas najnowszej wersji (ASMP-A) mierzą 5,38 metra długości i 380 mm średnicy, a podczas lotu na cel oddalony o ponad 500 kilometrów wykorzystują silnik na paliwo stałe do osiągania prędkości naddźwiękowych rzędu 2-3 Mach. W chwili uderzenia do gry wkracza ich termonuklearna głowica Tête Nucléaire Aéroportée (TNA) o mocy 300 TNT, ale w ASMP-R już niewiele się zmieniło. W tej modernizacji rozpoczętej w 2016 roku Francja zwiększyła zasięg poza 500 km, dodała na jej pokład jeszcze lepszą głowicę (szczegółów jednak nie mamy) i znacznie zwiększyła prędkość.

Historia nuklearnych pocisków powietrze-ziemia tego państwa nie skończy się jednak na ASMPA-R. Francja ma już w planach ASN4G, który kiedy już wejdzie do użytku przed 2035 rokiem, to poczyni ogromny skok w zakresie prędkości, dobijając do nawet 8 Mach podczas lotu. Z kolei sam udany test pocisku ASMPA-R, choć nie był tym pierwszym, stanowi znaczący postęp w zdolnościach obronnych Francji, zapewniając ciągłą wiarygodność jej lotniczego odstraszania nuklearnego.