GeForce RTX 5090 – kolejne przecieki o specyfikacji wywołują zamieszanie

Wiadomo że nowy flagowiec GeForce, czyli karta graficzna korzystająca z GPU Blackwell, będzie lepszy pod każdym względem od poprzednika z rodziny RTX 40. Otwartym pytaniem pozostaje wciąż to, jak bardzo będzie lepszy? Ponieważ do jego premiery jeszcze trochę czasu, pojawiają się plotki i informacje, które niekoniecznie są zgodne co do konfiguracji układu.

Ile pamięci RTX 5090 i na jakiej szynie?

Tydzień temu pojawił się przeciek mówiący o nowej płytce drukowanej, z jakiej ma korzystać szykowana przez Nvidię karta. Wówczas trafiła do nas także informacja o wspomnianych szesnastu modułach pamięci, jakie się na niej pojawią. Nowe wiadomości potwierdzają tę ilość, ale według przecieku wykorzystanych zostanie tylko czternaście, zaś szyna pamięci to 448-bit, a nie podawane wcześniej 512-bit. Oznacza to, że możemy oczekiwać przepustowości 1568 GB/s, co jest wzrostem o 50% w stosunku do układu RTX 4090.

Co ogólnie wiemy o tej karcie? Ma mieć 28 GB GDDR7, maksymalnie 24576 rdzeni CUDA (w RTX 4090 to 16384), procesor graficzny GB202 Blackwell oraz zasilanie takie samo, jak poprzedni flagowiec. Jednak pamiętajmy, że mowa tu tylko o standardowym modelu – być może Nvidia planuje także jego edycje SUPER lub Ti, które mogą mieć ich jeszcze więcej?

Z plotek krążących w sieci wynika też, że RTX 5090 ma być układem dwuslotowym z dwoma wiatraczkami. Czy oznacza to mniejszą konstrukcję od RTX 4090, która ma trzy sloty? Za wcześnie jeszcze, aby można było to stwierdzić. Pozostaje tylko czekanie na oficjalne informacje od producenta.