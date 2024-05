Kolejne ulepszenia w przeglądarce Chrome. Nowy Obiektyw, więcej sztucznej inteligencji i nie tylko

Co nowego w przeglądarce Chrome?

Funkcja Circle to Search to ulepszenie Obiektywu Google. Nowość została szeroko zaprezentowana podczas premiery Galaxy S24 i od tamtej pory sukcesywnie rozszerza się jej dostępność. „Zakreśl, aby wyszukać”, to rozwiązanie znacznie ułatwiające wyszukiwanie na smartfonach, bo wystarczy po aktywacji funkcji zakreślić widoczny na ekranie obiekt, a resztę nasze urządzenie zrobi samo. Dotyczy to nie tylko zdjęć, ale też tekstu, filmów, obiektów AR i nie tylko. Circle to Search wykorzystuje technologię rozpoznawania optycznego znaków (OCR) i sztuczną inteligencję, aby zapewnić dokładne wyniki wyszukiwania. Dzięki czemu łatwo możemy znaleźć to, czego nam potrzeba, a w dodatku bez konieczności zaśmiecania pamięci dziesiątkami zrzutów ekranów.

Jest to jedna z tych funkcji, która naprawdę ułatwia życie, bo dzięki swojej prostocie, dokładności i wszechstronności, ułatwia wiele czynności. Wygląda na to, że Google nie ma zamiaru ograniczać jej jedynie do smartfonów, bo wedle najnowszych doniesień, trwają prace nad wdrożeniem jej w komputerowej wersji przeglądarki Chrome.

(1/3) The new Lens UI in Chrome now has an animation that is similar to what you see when you activate Android's "Circle to Search" (in case there was any doubt that this feature will be Chrome's version of "Circle to Search"):https://t.co/XQGSzmicpt pic.twitter.com/NSXoILdoRT — Leopeva64 (@Leopeva64) May 7, 2024

Obecnie możemy oczywiście korzystać z wyszukiwania wizualnego z wykorzystaniem Obiektywu Google, ale sami przyznacie – jest to niepotrzebnie skomplikowane i wymaga wielu kliknięć. Tymczasem po zmianie cały proces znacznie się uprości, ponieważ obok paska adresu witryny znajdzie się nowy symbol odpowiadający tej funkcji Obiektywu. Po jego kliknięciu, tło na ekranie zostanie rozmyte, a my będziemy mogli swobodnie zakreślić fragment, który nad interesuje.

Jak się okazuje, Google przy okazji testuje także inne funkcje, tym razem mające na celu wspomaganie weryfikacji wydajności przeglądarki. W menu, w sekcji Więcej narzędzi – Wydajność, pojawi się nowa karta – Stan przeglądarki. Znajdą się tam informacje na temat ogólnej wydajności, wraz z różnymi sugestiami i zaleceniami, jak samodzielnie pomów w ulepszaniu wykorzystania pamięci Chrome’a.

The implementation of the new Performance panel in Chrome is progressing slowly (I spotted this panel over a year ago), 6 months ago Google added the Battery and Memory sections and now they have added a "Browser Health" section:https://t.co/FexZwFaUm4

.https://t.co/rh8jLE5Bm6 pic.twitter.com/bm2RmBbyI1 — Leopeva64 (@Leopeva64) May 5, 2024

Ostatnia z przygotowywanych przez giganta z Mountain View nowości dotyczy sztucznej inteligencji, a dokładniej Gemini. Jako jedno z podstawowych narzędzi SI od Google’a, korzystanie z tego chatbota ma stać się łatwiejsze. Pomoże w tym nowy skrót – wystarczy wpisać @Gemini do paska adresu, a od razu będziemy mogli zadać sztucznej inteligencji nurtujące nas pytanie.