Mała zmiana w wyszukiwarce Google’a. Ręka w górę, kto ją zauważył?

Nie ma chyba użytkownika internetu, który nigdy nie korzystałby z wyszukiwarki Google’a. Dzięki niej można odnaleźć mnóstwo przydatnych informacji, a firmy SEO walczą o to, aby pozycjonować strony swoich klientów tak, aby znalazły się na początku listy wyników znalezionych odpowiedzi na pytanie zadane przez użytkownika. Nie może zatem dziwić, że każda zmiana dotyczy setek milionów osób na świecie. A jaka jest najnowsza?

Google nie pokaże liczby znalezionych rezultatów

Do tej pory było tak: wpisywało się frazę w okienko wyszukiwarki lub do paska adresu, a w odpowiedzi dostawało się listę wyników Google’a. Podana byla tam także ilość witryn, które zawierają frazę lub też odpowiedzi z nią związane. Od dwóch dni jednak nie jest to jednak już dostępne. Internetowy gigant wprowadził domyślne ukrycie liczby rezultatów. Dlatego gdy szukasz jakiegoś oryginalnego słowa lub konkretnej frazy, nie dowiesz się, na ilu stronach występuje.

Oto przykład:

Jednak choć Google ukrył liczbę rezultatów domyślnie, nie usunął jej całkowicie. Wciąż można z niej korzystać i wymaga to zaledwie jednego kliknięcia. Gdzie? Po prostu na “Narzędzia” przy opcjach wyświetlania wyników.

Oczywiście zmiana ta nie wpływa w żaden negatywny sposób na funkcjonalność czy dokładność wyników podawanych przez wyszukiwarkę. Po co zatem została wprowadzona? Cóż, trudno mi znaleźć jakąkolwiek rozsądną odpowiedź na to pytanie. Podejrzewam też, że dla większości osób nie ma ona najmniejszego znaczenia, jednak jeśli w ten czy inny sposób człowiek jest związany ze stronami internetowymi, informacja o tym, w ilu miejscach widzi je Google, może być bardzo istotna.