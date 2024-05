Grawitacja ma poważną usterkę. Naukowcy o krok od wyjaśnienia wielkiej zagadki

Kosmiczna usterka, jak to mówią naukowcy, znalazła się w centrum zainteresowania przedstawicieli University of Waterloo oraz University of British Columbia. Zaskakujące zachowanie grawitacji w skali wszechświata oraz poświęcone temu zagadnieniu ustalenia zostały niedawno zaprezentowane na łamach Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Jak wyjaśniają członkowie zespołu badawczego, próba zrozumienia grawitacji w skali kosmicznej prowadzi do obserwacji niespójności względem założeń ogólnej teorii względności. Kosmiczna usterka zakłada, iż grawitacja staje się o około jeden procent słabsza, gdy mamy do czynienia z odległościami liczonymi w miliardach lat świetlnych.

Kosmiczna usterka to określenie stosowane przez naukowców względem tego, jak zaskakująco zachowuje się grawitacja w dużych skalach

To oczywiście wielka skala, trudna do wyobrażenia dla człowieka. Sama różnica też nie wydaje się gigantyczna, lecz najważniejszy pozostaje fakt, że da się ją zauważyć. Istotną rolę w badaniach odegrało zjawisko ekspansji wszechświata, za sprawą którego galaktyki ciągle się od siebie oddalają. Poruszają się przy tym z prędkością bliską prędkości światła, o której mówił sam Einstein, ale przy dużych skalach jego ogólna teoria względności najwyraźniej nie jest idealna.

Naukowcy z Kanady i Belgii proponują nieco odmienne podejście do sprawy. Stworzyli model, za sprawą którego wzory matematyczne Einsteina zostały rozszerzone. W tej sposób udało się wyeliminować niespójności niektórych pomiarów kosmologicznych bez rzutowania na aspekty, w których ogólna teoria względności jest zgodna z rzeczywistością. Delikatnie poprawiony model nie stanowi więc rewolucji, ale raczej usprawnia to, o czym słynny naukowiec mówił już ponad sto lat temu. W żaden sposób nie powinno to wpływać na ocenę jego dokonań – szczególnie, jeśli mamy na uwadze to, jak ograniczony technologicznie był ówczesny sprzęt.