Premiera nowych słuchawek Huawei. Oto FreeBuds 6i z większą baterię i lepszą redukcję szumów

Huawei FreeBuds 6i to nowe, niedrogie słuchawki producenta

W kolejnej generacji tych tańszych i bardziej przystępnych cenowo słuchawek Huawei zachował konstrukcję podobną do poprzedników, jednak wprowadził kilka znaczących ulepszeń, dzięki którym codzienne korzystanie z nich będzie przyjemniejsze. Przede wszystkim zwiększono pojemność baterii. W samych słuchawkach to nadal 55 mAh, ale pojemność ogniwa w etui ładującym wzrosło o 25%, do 510 mAh. Pozwala to wydłużyć działanie FreeBuds 6i o dwie godziny. Przy włączonym ANC ze słuchawek możemy korzystać przez 5 godzin, natomiast bez tej funkcji – 8 godzin. Czas, jaki potrzebny jest do pełnego naładowania etui, wynosi teraz 110 minut, natomiast uzupełnienie baterii w pałąkach zajmuje 60 minut.

Czytaj też: Nowe smartwatche Huawei już w Polsce. Co potrafią Watch 4 Pro Space Edition oraz Watch Fit 3?

Freebuds 6i zachowały dynamiczne przetworniki z czterema magnesami 10 mm, ale są teraz o 50% mocniejsze i posiadają certyfikat Hi-Res. Etui wygląda tak samo, jak u poprzedników, pojawiają się jedynie drobne różnice w budowie samych pałąków, choć są to zmiany naprawdę kosmetyczne, bo Huawei zajął się bardziej tym, co w środku, znacznie ulepszając aktywną redukcję szumów, by korzystanie ze słuchawek w głośnym otoczeniu było bardziej komfortowe.

W tym celu wdrożono nowy algorytm redukcji szumów, Intelligent Dynamic ANC 3.0. Monitoruje on dźwięki otoczenia i odpowiednio dostosowuje redukcję hałasu. Nowe słuchawki wyposażono w komorę filtrującą hałas, która wykrywa głosy i dźwięki o średniej i wysokiej częstotliwości oraz najskuteczniej je filtruje. W efekcie możemy się cieszyć świetnym dźwiękiem bez zakłóceń, nawet jeśli znajdujemy się w zatłoczonym pociągu czy na pełnym ludzi miejskim rynku. Przydaje się to również podczas rozmów, bo aktywna redukcja szumów dba o to, by nasz rozmówca słyszał nas wyraźnie.

Słuchawki posiadają certyfikat IP54, są więc odporne na kiepskie warunki atmosferyczne i pył. Bluetooth 5.3 zapewnia bezproblemową łączność z urządzeniami z EMUI 10 i starszymi, a także z każdym innym urządzeniem z Androidem czy iOS. Jeśli zaś chcemy uzyskać dostęp do opcji sterowania, takich jak tryby ANC czy sterowanie gestami, wystarczy pobrać z App Gallery aplikację AI Life.

Dostępne w trzech kolorach słuchawki (białym, fioletowym i czarnym) zostały zaprezentowane wczoraj, ale Huawei jeszcze nie ujawnił żadnych szczegółów na temat ich cen oraz dostępności. Na to będzie trzeba jeszcze poczekać.