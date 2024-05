Nowe smartwatche Huawei już w Polsce. Co potrafią Watch 4 Pro Space Edition oraz Watch Fit 3?

Nowe smartwatche to urządzenia na wskroś nowoczesne, oferujące użytkownikom szereg praktycznych rozwiązań oraz bezpieczeństwo podczas licznych aktywności. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem inteligentnego zegarka, teraz jest na to najlepszy moment. Z okazji premiery ogłoszono atrakcyjne promocje.

Huawei Watch Fit 3 – możliwości i zalety

Huawei Watch Fit 3 to wyświetlacz Hybrid AMOLED 1,82”, a dzięki zastosowaniu technologii dopasowania jasności do warunków zewnętrznych obraz na nim jest zawsze doskonale widoczny (maksymalna jasność wynosi 1500 nitów). Producent przygotował sześć wersji różniących się kolorem koperty i paska. W tym drugim przypadku dostępne są zarówno eleganckie paski skórzane, jak również wykonane z hipoalergicznego, przyjaznego dla skóry fluoroelastomeru. Obudowa z aluminium to zaledwie 9,9 mm grubości przy 26 gramach wagi.

Co znajdziemy na pokładzie Huawei Watch Fit 3? Monitorowanie: tętna, stresu, natlenienia krwi, snu, a także cyklu menstruacyjnego. Na uwagę zasługuje ulepszona funkcja TruSleep 4.0, związana z monitorowaniem snu. W porównaniu z poprzednimi zegarkami w serii, dodano tutaj wskaźniki częstości oddechów, tętna i natlenienia krwi podczas snu. Oprócz tego mamy ponad 100 trybów sportowych, w tym e-sport oraz nowy program „Bieg po torze”, który umożliwia określenie toru bieżni lekkoatletycznej (od 1. do 9.) z zaznaczeniem jego długości (400‑461 m).

Czytaj też: Seria Huawei Pura 70 trafia do Polski. Poznajcie ceny i promocję na start

W modelu tym została zastosowana bateria 400 mAh, co ma pozwolić na korzystanie bez ładowania nawet do dziesięciu dni. A szybki ładowanie sprawia, że zaledwie po 10 minutach zasilania smartwatch Huawei może pracować przez cały dzień. A za ile to wszystko? Wersja Fit 3 z paskiem fluoroelastomerowym lub nylonowym to 699 zł, a skórzanym 799 zł.

Od 7 maja do 23 czerwca 2024 roku można skorzystać z oferty premierowej i nabyć dowolny model w cenie niższej o 100 zł. Dodatkowo wersja w kolorze pistacjowym ma być dostępna jedynie na stronie producenta huawei.pl, a przy jej zakupie nabywcy otrzymają w prezencie ochronę ekranu na 12-miesięcy.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition – funkcje, ceny, możliwości

Huawei Watch 4 Pro Space Edition to urządzenie, którego tytanowy korpus (tytan TC4) i bransoleta zostały pokryte diamentopodobną powłoką (DLC), a tarczę pokrywa szkło szafirowe. Dzięki temu jest wysoce odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania. Obsługuje ponad 100 trybów sportowych, umożliwiając sprawdzenie ośmiu parametrów zdrowotnych. Co jednak najbardziej wyróżnia go na tle innych, to możliwość wykorzystania funkcji eSIM. Pozwala to na korzystanie z nawigacji oraz wykonywanie i odbieranie połączeń na smartwatchu także wtedy, gdy nie ma się telefonu przy sobie.

W Huawei Watch 4 Pro zastosowano obrotową koronkę z dotykowym sprzężeniem zwrotnym, co pozwala na używanie go nawet mokrymi palcami. Dzięki ochronie IP68 możliwe jest korzystanie z niego w każdych warunkach oraz nurkowanie do 30 m głębokości. Oprogramowanie obejmuje analizę EKG, pomiar tętna, saturacji (SpO 2 ), wykrywanie sztywności tętnic, badanie poziomu stresu, temperatury skóry oraz kontrolę, czy układ oddechowy nie wykazuje oznak chorobowych. Na podstawie odczytów zostaje wygenerowany raport z wynikami.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition wyposażono w ekran LTPO AMOLED o przekątnej 1,5″ oraz rozdzielczości 466×466 pikseli i zagęszczeniu 310 PPI. Może być stale podświetlony (AOD), zapewniając łatwy i szybki dostęp do różnych kluczowych informacji. A co z baterią? W trybie standardowym jedno ładowania ma wystarczyć na 4,5 dni pracy, ale dzięki trybowi długiej żywotności można zwiększyć ten czas nawet do 21 dni. Pełna naładowanie zajmuje 90 minut, ale zaledwie kwadrans wystarcza, aby działał przez całą dobę.

Jaki jest koszt tego urządzenia? Dokładnie 2799 zł, a od 7 maja do 23 czerwca można nabyć go w promocyjnej cenie, która jest mniejsza o 200 zł.