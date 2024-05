Home Tech Huawei i ZTE verboten? Niemieckie władze prą do blokady chińskich technologii w sieci 5G

Nasi zachodni sąsiedzi byli do tej pory dość zachowawczy w kwestii obecności chińskich technologii w ich infrastrukturze sieciowej, ale presja ze strony Komisji Europejskiej oraz innych państw unijnych żywo zainteresowanych tematem, wydaje się stopniowo zmieniać stanowisko władz w Berlinie. Najnowsza propozycja tamtejszej minister spraw wewnętrznych zakłada wycofanie sprzętu Huawei i ZTE z krytycznej infrastruktury niemieckiej sieci 5G do 2026 roku. Plany rządu spotkały się ze sprzeciwem ze strony branży telekomunikacyjnej i to z raczej oczywistych czysto finansowych powodów. Jak kosztowna może się okazać taka operacja?