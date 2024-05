Huawei Pura 70 Ultra nowym królem rankingu DxOMark

Huawei Pura 70 Ultra bryluje w wielu kategoriach

Smartfon otrzymał notę łączną 163 punkty, zyskując aż 5 punktów przewagi nad drugim w zestawieniu Honorem Magic6 Pro. Testerzy uznali Pura 70 Ultra za najlepszy w kategoriach:

Ekspozycja – 130 pkt

Kolor – 128 pkt

Autofocus – 125 pkt

Poziom szumów – 117 pkt

Bokeh – 85 pkt

Teleobiektyw – 119 pkt

aparat szerokokątny – 122 pkt

Wyróżniono między innymi doskonałe zrównoważenie ekspozycji i kontrastu w każdych warunkach, znakomitą dynamikę tonalną, a także świetne odwzorowanie HDR na zgodnych wyświetlaczach (Huawei używa do tego własnego formatu zapisu, ale można przekonwertować zdjęcia . W teście autofocusu wyróżniona została nie tylko dokładność i szybkość, ale także inteligentne dobieranie przysłony do sceny, szczególnie przy portretach zbiorowych, by nikt z osób na nich obecnych nie wypadł z głębi ostrości. Za zaletę uznaną została funkcja ultraszybkiej migawki, dzięki której skutecznie można zamrozić ruch obiektów poruszających się z prędkością do 300 km/h.

Doceniona została też jakość generowanego rozmycia (bokeh), z precyzyjnym odcięciem pierwszego planu, naturalnie wyglądającymi nieostrościami i z płynnymi przejściami między dalszymi planami. Huawei Pura 70 Ultra dobrze zachowuje równowagę między szczegółowością fotografowanych scen i poziomem szumów.

Smartfon zwyciężył też w kategorii „najlepszy teleobiektyw” – uznanie znalazła szczegółowość rejestrowanego z jego pomocą obrazu, przy niskim poziomie szumów.

Jeśli chodzi o wady, w recenzji zwrócono uwagę na poziom szumów w materiałach wideo, pojawiający się ghosting podczas fotografowania ruchomych obiektów, wynikający z niedoskonałego składania ekspozycji, okazjonalne błędy kwantyzacji koloru i nienaturalne tekstury przy zdjęciach nocnych.

Nasze wrażenia za dłuższą chwilę, ale mamy dla was kilka sampli

Huawei Pura 70 Ultra testuje w tej chwili mój redakcyjny kolega, Michał Mielnik (@mmielnik), mogę zatem podzielić się z wami kilkoma zdjęciami przykładowymi. Trzeba przyznać, że wyglądają naprawdę nieźle i choć ranking DxOMark oceniany jest czasem jako kontrowersyjny, wydaje się że wysoka ocena jest naprawdę zasłużona.