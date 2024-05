Nowa funkcja iOS pomoże w śledzeniu oddanego do naprawy smartfona

iOS 17.5 wprowadzi kolejny sposób ochrony smartfona przed ewentualną kradzieżą

Wszyscy wiemy, jak to jest. W teorii wysyłanie smartfona do serwisu nie powinno stwarzać żadnego zagrożenia, w końcu oddajemy urządzenie w ręce autoryzowanych fachowców. I chociaż faktycznie, w samym serwisie raczej nasz iPhone nie zginie, ale czy taką samą pewność możemy mieć co do transportu? Niestety, nie raz zdarzały się wypadki, że podczas dostarczania sprzętu ten zostawał skradziony, a wtedy pozostawało nam tylko pogodzić się ze stratą, ponieważ do tej pory Apple wymagał, by funkcja Find My była wyłączana przed wysłaniem iPhone’a do naprawy. Trudno się dziwić temu, że wiele osób mocno na to narzekało.

Najwyraźniej gigant z Cupertino postanowił wysłuchać skarg i w nadchodzącej wersji iOS wprowadzi stosowną nowość. Co ciekawe, nie trzeba będzie czekać na iOS 18, bo funkcję odkryto w najnowszej wersji beta iOS 17.5, co oznacza, że już niedługo będziemy mogli z niej korzystać. Jednak o co dokładnie chodzi?

Jak donosi 9to5Mac, iOS 17.5 beta 4 zawiera nową funkcję stanu naprawy, dostępną w aplikacji Find My. Dzięki temu bez problemu będziemy w stanie udowodnić, że to my jesteśmy właścicielami sprzętu, bez wyłączania funkcji śledzenia lokalizacji i blokady aktywacji, co dodatkowo sprawia, że będziemy mogli przez cały czas monitorować położenie naszego iPhone’a podczas jego naprawy.

Tak samo, jak w przypadku wyłączenia lokalizatora, tak samo włączenie stanu naprawy wymaga uwierzytelnienia przy pomocy Appe ID i hasła. Uniemożliwi to złodziejowi włączenie tej funkcji w skradzionym smartfonie, a co za tym idzie, udowodnienie w razie konieczności, że sprzęt należy do niego. Jeśli jednak chcielibyście już tę nowość przetestować, to radzimy się wstrzymać, bo chociaż funkcja jest dostępna, obecnie nie ma jeszcze możliwości wyłączenia jej po aktywacji.

To już kolejna z wielu funkcjonalności, jakie wprowadził Apple, mająca na celu zapewnienie posiadaczom iPhone’ów większej ochrony w razie zgubienia/kradzieży ich smartfona. W aktualizacji iOS 17.3 dodano dodatkową ochronę przed kradzieżą, która na godzinę blokuje użytkownikom możliwość zmiany wrażliwych ustawień iPhone’a. Wcześniej też pojawiły się inne opcje, które z całą pewnością można zaliczyć do tych bardzo potrzebnych. iOS 17.5 zostanie wydany mniej więcej w połowie miesiąca, więc już niedługo będziecie mogli skorzystać z funkcji stanu naprawy i zapewnić sobie spokój ducha podczas wysyłania sprzętu do serwisu.