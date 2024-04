iOS 18 ulepszy niektóre z popularnych aplikacji na iPhone’ach. Co szykuje Apple?

Co nowego w iOS 18?

Kiedy Apple wprowadza na rynek nową wersję systemu dla iPhone’ów, wśród nowych funkcji i ulepszeń, znajdują się także odświeżenia najpopularniejszych aplikacji wbudowanych w oprogramowanie. Nie inaczej jest w przypadku nadchodzącego iOS 18. Zgodnie z raportem Bloomberga, znaczących ulepszeń doczekają się w tym roku aplikacje Notatki, Poczta, Zdjęcia, Fitness i Kalkulator. Przy czym warto wspomnieć, że w końcu blisko czternastoletni – i mało śmieszny – żart się przedawni, bo Kalkulator nareszcie zawita na iPady, w co większość posiadaczy tabletów producenta zdążyła już zwątpić.

Czytaj też: Najpierw iOS, teraz iPadOS. Unia Europejska wymusza kolejne zmiany

Wracając jednak do tematu, gigant z Cupertino nie aktualizuje swoich głównych aplikacji przez App Store i na ewentualne poprawki czy nowe funkcje trzeba czekać, aż pojawi się kolejne wydanie iOS. Największe nowości udostępniane są z kolei w głównych aktualizacjach systemowych, co w tym kontekście raczej nikogo nie dziwi. iOS 18 wprowadzi więc dużo zmian, dodając zaawansowane funkcje do niektórych z podstawowych programów.

Czytaj też: Seria iPhone 16 będzie bardzo różnorodna. Każdy znajdzie rozmiar dla siebie

Niestety raport poskąpił nam szczegółów, wspominając jedynie o zaawansowanych funkcjonalnościach dla Kalkulatora na iPadOS. Niedawno AppleInsider zdradził też, że gigant z Cupertino ulepszy aplikację Notatki, poprzez integrację niektórych funkcji dla zaawansowanych użytkowników. Te zmiany mają potencjalnie obejmować natywny rejestrator dźwięku oraz obsługę notatek matematycznych.

Obecnie Notatki obejmują importowanie nagrań audio z aplikacji Notatki głosowe, co jest niepotrzebną komplikacją, wymagającą od nas używania dwóch programów do tak trywialnej czynności. Umieszczenie w Notatkach rejestratora może być więc świetnym ulepszeniem, które zachęci większą liczbę użytkowników do korzystania z tej funkcji. Przede wszystkim jednak będzie to po prostu uproszczenie, na które długo trzeba było czekać.

Czytaj też: Android 15 rozwiąże problem przytłaczających powiadomień

Spodziewać się można również solidnego liftingu ekranu głównego, na co też wiele osób czekało. Prawdopodobnie w końcu użytkownicy będą mogli umieszczać ikony aplikacji w dowolnym miejscu siatki, co jest drobną, ale mile widzianą zmianą. Raport Bloomberga wspomina także o przejściu na modułowe elementy projektu w aplikacji, co uprościłoby aktualizację interfejsów w przyszłości. Nadal jednak nie mówimy o całkowitej przebudowie systemu, bo do tego raczej w tym roku nie dojdzie.

Czytaj też: Kolejne funkcje sztucznej inteligencji zmierzają na smartfony Galaxy

Na oficjalną zapowiedź iOS 18 (i pozostałych systemów) nie będziemy musieli długo czekać, bo zostaną one zaprezentowane podczas czerwcowego wydarzenia WWDC. Na nim właśnie Apple pokaże nam przygotowane nowości dla iPhone’ów, iPadów, Apple Watch i komputerów Mac.