Android 15 rozwiąże problem przytłaczających powiadomień

Chyba każdy z nas miał przynajmniej raz taką sytuację – zostajemy dodani do grupowej konwersacji i potem nasz telefon ciągle wibruje od dziesiątek powiadomień. Można je oczywiście wyłączyć, jednak co wtedy, gdy mimo wszystko chcemy trzymać rękę na pulsie? Android 15 znalazł na to sposób.