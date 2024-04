Kolejne funkcje sztucznej inteligencji zmierzają na smartfony Galaxy. Co przygotowuje Samsung?

Jakie nowe funkcje SI szykuje dla nas Samsung?

W styczniu tego roku południowokoreański gigant zaprezentował serię Galaxy S24, działającą pod kontrolą nakładki One UI 6.1 – bardzo przełomowej, co Samsung wielokrotnie podkreślał. Ta aktualizacja systemu przyniosła bowiem Galaxy AI, czyli rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, zmieniające sposób, w jaki korzystamy ze smartfona. W ciągu ostatnich miesięcy aktualizacja trafiła już do zeszłorocznych modeli premium – Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 – a w nadchodzących tygodniach zostanie też udostępniona starszym urządzeniom, choć już nie ze wszystkimi innowacjami.

Czytaj też: Samsung ma ultraflagowca, więc nadszedł czas na ultrasmartwatcha. Galaxy Watch Ultra zadebiutuje już niedługo

Oczywiście to, co obecnie oferuje Galaxy AI, to dopiero początek i z czasem będziemy dostawać kolejne funkcje SI, co zresztą nikogo nie powinno dziwić. Samsung będzie teraz mocno inwestował w ten kierunek rozwoju, zwłaszcza że od 2025 roku niektóre z tych funkcjonalności mają być płatne. Na razie jednak wszystkie nowoczesne dobrodziejstwa oferowane są zupełnie za darmo i każdy, kto ma jeden z nowszych modeli producenta, może z nich korzystać.

Czytaj też: Nowa ładowarka Samsunga to jakiś żart. Jej cena zwala z nóg

Jak donosi znany leaker Ice Universe, już latem tego roku południowokoreański gigant udostępni aktualizację One UI 6.1.1. Będzie to pierwsze ulepszenie dla tej wersji systemu, które na rynek trafi na pokładzie nadchodzących składaków. Jest to zgodne z dotychczasowym harmonogramem firmy, bo zwykle właśnie w okresie lipiec-sierpień dostajemy kolejne większe wydanie systemu, choć do tej pory skupiało się ono głównie na ulepszeniach związanych z obsługą składanego ekranu, przez co próżno było tam szukać jakichś większych zmian dla pozostałych smartfonów.

W tym roku może się to zmienić, bo zgodnie z raportem, kluczowym usprawnieniem, jaki wprowadzi One UI 6.1.1 będzie „sztuczna inteligencja w wideo”, czyli „wideo AI”. Sama nazwa jest tutaj mocno niejasna, a że brakuje jakichkolwiek dodatkowych informacji, możemy się jedynie domyślać, o co chodzi. Możliwe, że Samsung udostępni swoim użytkownikom opcję generowania filmów za pomocą SI, wykorzystując do tego celu podpowiedzi tekstowe czy obrazowe, jak to robi np. Sora z Open AI.

Czytaj też: Galaxy Ring dla każdego. Samsung szykuje wiele rozmiarów swojego pierścienia

Wydaje mi się jednak, że o wiele bardziej prawdopodobne wydaje się jakieś funkcje edycji wideo, oparte na sztucznej inteligencji. Miałoby to więcej sensu, biorąc pod uwagę fakt, że wciąż chodzi o obsługę tych nowości z poziomu smartfona. Dodatkowo użytkownicy pewnie bardziej ucieszyliby się właśnie z takich funkcji, które pozwoliłyby im usuwać niechciane obiekty z filmów i jeszcze bardziej ulepszać nagrania. Byłoby to przydatne nie tylko podczas edytowania filmików z wakacji czy dokumentujących ważne chwile, ale również dla wszystkich internetowych twórców.

Czytaj też: Galaxy S24 FE każe na siebie długo czekać i to nie wróży mu dobrze

To są jedynie nasze spekulacje, bo jak już wspomniałam, przeciek wspomina tylko o „wideo AI”, co w rzeczywistości może oznaczać wszystko. Zgodnie z doniesieniami, Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 zadebiutują 10 lipca, więc długo nie będziemy musieli czekać na poznanie szczegółów związanych z One UI 6.1.1.