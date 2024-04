Przeglądarka Chrome miała w tym roku dostać ważną funkcję prywatności, ale…

Kiedy w 2020 roku Google ogłosił plan blokady śledzących plików cookie w przeglądarce Chrome, zakładał, że uda się go zrealizować już w 2022 roku

Jak dobrze wiemy, tak się nie stało i gigant z Mountain View w międzyczasie też zweryfikował swoje możliwości, zmieniając harmonogram aż dwukrotnie. Dopiero trzy lata po pierwszy ogłoszeniu poznaliśmy jakieś konkrety odnośnie do działań, jakie firma podejmie w tym kierunku. W wydanym w lipcu 2023 roku Chrome w wersji 115 wprowadzono zastępczy zestaw standardów Privacy Sandbox. Na początku testowe rozwiązanie miało na celu zastąpienie ciasteczek firm trzecich, a tym samym zapewnienie użytkownikom większej i bardziej świadomej prywatności.

Pojawił się też nowy interfejs API Topics, który na podstawie ostatniej aktywności użytkownika określał jego listę zainteresowań. Następnie następowało porównanie ich z bazą danych pochodzącą z Interactive Advertising Bureau i własnymi danymi Google’a. Reklamodawcy z kolei mogli z tego interfejsu korzystać, aby dopasować reklamy na podstawie tych informacji, już bez inwazyjnego śledzenia związanego z ciasteczkami i naszymi śladami pozostawianymi w sieci. Co bardzo istotne, zapisywane w ten sposób dane o użytkownikach miały być przechowywane tylko przez trzy tygodnie. Były to jednak tylko testy, a nie coś, co na stałe trafiło do przeglądarki.

Następnie na początku stycznia firma zaczęła testować w Chrome tak zwaną funkcję ochrony przed śledzeniem. Domyślnie włączona funkcja blokuje pliki cookie stron trzecich, które są używane do śledzenia naszej aktywności w Internecie. Należy jednak pamiętać, że włączenie ochrony przed śledzeniem może również spowodować nieprawidłowe działanie niektórych stron internetowych. Pomimo opóźnień widać, że gigant cały czas podejmuje różne kroki i testuje coraz to nowe metody, mające ostatecznie doprowadzić do zwiększenia prywatności użytkowników poprzez ograniczenie śledzenia ich aktywności.

Wraz z tym ogłoszeniem Google zapowiedział również, że całkowite porzucenie plików cookie firm trzecich w przeglądarce Chrome nastąpi do końca 2024 roku. Niestety, tak samo, jak kilka razy wcześniej, tak i teraz firma ogłosiła opóźnienie wdrożenia blokady. Powodem mają być różne opinie podmiotów zaangażowanych w ten proces:

Zdajemy sobie sprawę, że istnieją ciągłe wyzwania związane z godzeniem rozbieżnych opinii branży, organów regulacyjnych i deweloperów, dlatego będziemy nadal ściśle współpracować z całym ekosystemem. Niezwykle istotne jest również, aby CMA [brytyjski Urząd ds. Konkurencji] miał wystarczająco dużo czasu na dokonanie przeglądu wszystkich dowodów, w tym wyników testów branżowych, o dostarczenie których CMA poprosiła podmioty istniejące na rynku do końca czerwca. Biorąc pod uwagę oba te istotne względy, nie zakończymy wycofywania plików cookie stron trzecich w drugiej połowie czwartego kwartału.

Google dodał również, że jeśli uda się osiągnąć porozumienie z organami regulacyjnymi, pliki cookie firm trzecich zostaną zablokowane w Chrome na początku 2025 roku. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Najlepiej będzie zaczekać i się przekonać.