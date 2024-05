iOS 18 spodoba się także fanom muzyki. Apple Music dostanie kilka ciekawych ulepszeń

Dzięki nieustającemu strumieniowi plotek wiemy już, czego powinniśmy spodziewać się w iOS 18. A jakie nowości pojawią się w Apple Music?

Gigant z Cupertino stara się, by użytkownicy jego sprzętów mieli pod ręką wszystko, co może im być potrzebne, nie sięgając przy tym po rozwiązania konkurencji. Dobrym przykładem tego podejścia jest Apple Music, czyli platforma z muzyką i podcastami, która, choć bardzo się stara, wciąż nie ma realnych szans konkurować ze Spotify, który niepodzielnie króluje na rynku. Możliwe jednak, że nadchodzące ulepszenia trochę w tym pomogą, bo wraz z aktualizacją iOS 18, pojawi się całkiem dużo ekscytujących nowości.

Czytaj też: Apple naprawia tajemniczy błąd w iOS 17.5. Usunięte zdjęcia pozostaną usunięte

Jak donosi AppleInsider, Apple Music może zostać wzbogacone o funkcję Smart Song Transitions, która wedle raportu ma pozwolić użytkownikom kontrolować czas trwania przejść i wybrać jego długość od jednej do dwunastu sekund. Jeśli jednak korzystacie z tej usługi, to zapewne wiecie, że takie sterowanie dostępne jest już nie tylko na iPhone’ach i pozostałych sprzętach Apple’a, ale też na Androidzie. Bardziej prawdopodobne jest więc, że chodzi o dynamiczne dostosowanie przejścia do odtwarzanego utworu. Gdy piosenka kończy się kilkoma sekundami ciszy, funkcja wykryje to i automatycznie odtworzy kolejną pozycję z playlisty, byśmy nie musieli niepotrzebnie czekać na piosenkę. W dodatku jest to opcja przypominająca to, co Apple Music ma w wersji na Androida, dlatego bardzo prawdopodobne, że gigant w końcu wprowadzi ją również w iOS i innych systemach operacyjnych.

Czytaj też: iPhone SE 4 zapowiada się świetnie, ale za ulepszenia trzeba będzie zapłacić

Kolejna nowość powinna spodobać się graczom, choć ta związana jest już raczej z ogólnym dźwiękiem na iPhone’ach. W iOS pojawi się tryb Spatial Gaming i inne ulepszenia audio, które mają sprawić, że granie na smartfonach firmy stanie się bardziej wciągające także po stronie odtwarzanego dźwięku.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja w iOS 18 będzie imponująca, ale może nie pochodzić od Apple’a

Raport wspomina też o funkcji Passthrough, która wedle spekulacji Android Authority (różniących się od tego, co twierdzi AppleInsider), ma być powiązana z bezstratnym dźwiękiem. Te domysły związane są z nawą funkcji, bo w kwestii muzyki, przekazywanie odnosi się zwykle do zapewnienia najwyższej możliwej jakości dźwięku od źródła do urządzenia wyjściowego. Wynikałoby z tego, że Passthrough w iOS 18 będzie opierać się na bezstratnym odtwarzaniu dźwięku z Apple Music.

Czytaj też: Premiera serii iPhone 16 zbliża się wielkimi krokami. Apple jest pewien, że obędzie się bez opóźnień

Warto jednak pamiętać, że wciąż są to jedynie spekulacje, zwłaszcza w przypadku ostatniej z rzekomych zmian. Na szczęście na potwierdzenie lub zdemontowanie tych doniesień nie będziemy musieli długo czekać, bo wydarzenie WWDC odbędzie się już 10 czerwca. Wtedy poznamy wszystkie najważniejsze nowości przygotowane dla iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 i watchOS 11.