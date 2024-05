Home Tech Ależ wtopa Apple’a! Przykra niespodzianka dla użytkowników iPhone’ów

Użytkownicy telefonów iPhone z całego świata, którzy zaktualizowali iOS do edycji 17,5, zauważyli bardzo dziwne zjawisko. Nagle pojawiły się w ich Zdjęciach fotografie, które zostały przez nich skasowane. A co więcej – niektóre z nich usuwali lata temu. A samo Apple póki co nie komentuje tego zjawiska…