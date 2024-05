Jak sztuczna inteligencja zmieni Siri i Safari w systemie iOS 18?

Szum wokół sztucznej inteligencji w iOS 18 narasta

Chociaż najczęściej mówi się o iPhone’ach 16 ze sztuczną inteligencją, trzeba opamiętać, że tak naprawdę te rozwiązania zostaną wprowadzone przede wszystkim w systemie iOS 18. Dokładnie tak samo miało to miejsce w One UI 6.1 dla serii Galaxy S24. Zmiany po stronie oprogramowania poznamy już w czerwcu, podczas wydarzenia WWDC, jednak wcale nie musimy czekać do tej konferencji, bo przecieki na bieżąco ujawniają nam niektóre szczegóły.

Najnowszy raport dostarczony przez Apple Insider przybliża kluczowe zmiany, jakie przyniesie ze sobą aktualizacja oparta na sztucznej inteligencji dla niektórych podstawowych aplikacji na iOS. Ulepszenia przewidziane są dla przeglądarki Safari, Spotlight Search, Siri, Maila i Wiadomości. Ich celem będzie podniesienie poziomu komfortu użytkownika, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. Tak, wszystko wskazuje, że właśnie na tym Apple oprze swoją strategię – na sztucznej inteligencji, przy której nie będziemy musieli rezygnować z prywatności naszych danych. Co prawda niektóre źródła wskazują, że przez to SI giganta z Cupertino może trochę ustępować rozwiązaniom konkurencji, jednak nie powinno być to aż takim problemem.

Jeśli chodzi o planowane ulepszenia, jedną z głównych cech sztucznej inteligencji Apple’a, będzie błyskawiczne generowanie pełnych odpowiedzi na urządzeniu. LLM o nazwie „Ajax” ma analizować wprowadzany tekst z niewiarygodną szybkością, oferując przy tym wiele potencjalnych odpowiedzi posegregowanych według dokładności i trafności. Ogólnie funkcja analizy tekstu na być tutaj mocno rozwinięta, a SI będzie w stanie identyfikować słowa kluczowe i frazy, by na tej podstawie generować nam zwięzłe podsumowania tekstów, co tyczy się zarówno przeglądarki Safari, jak i Wiadomości. A skoro już przy Safari jesteśmy, pojawi się tam również opcja „inteligentnego wyszukiwania”, która wygeneruje nam zwięzłe podsumowania całych witryn internetowych.

Celem Apple’a będzie niezwykła integracja urządzenia i jego aplikacji, poprzez identyfikowanie kontaktów wspomnianych w tekstach czy pobieraniu odpowiednich informacji z aplikacji Kalendarz, by na tej podstawie generować trafne i kontekstowe odpowiedzi. Skorzysta na tym także Siri, która będzie w stanie analizować zawartość Wiadomości i potencjalnie oferować uproszczone podsumowania lub odpowiedzi. Wszystkie to funkcje działać będą na urządzeniu, przez co nasze dane będą dużo bezpieczniejsze. Warto jednak pamiętać, że niektóre z bardziej złożonych zadań wciąż mogą opierać się na przetwarzaniu w chmurze. Na szczęście Apple – kładący tak duży nacisk na prywatność – z pewnością zadba, by użytkownicy zdawali sobie z tego sprawę.

Z każdym kolejnym tygodniem otrzymujemy coraz więcej szczegółów związanych ze sztuczną inteligencją Apple’a i podejrzewam, że im bliżej będziemy czerwca, tym te plotki staną się jeszcze intensywniejsze. Prezentacja iOS 18 (i pozostałych systemów producenta) nastąpi już 10 czerwca podczas konferencji WWDC 2024.