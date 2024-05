UOKiK sprawdza, czy ceny ekspresów do kawy marki Jura były ustalane w wyniku zmowy

Jura to marka ekspresów do kawy, która chwalona jest za wysoką jakość swoich urządzeń, co przekłada się zarówno na wygodę ich obsługi, jak również smak samej kawy. W Polsce jej wyłącznym importerem jest Jura Poland. Pojawiło się mocne podejrzenie, że mogła zawrzeć tajne porozumienie z autoryzowanymi dystrybutorami swoich produktów aby ograniczyć konkurencję.

O co oskarżona jest Jura Poland?

Jak podaje oficjalna informacja UOKiK: “Jura Poland i autoryzowani dystrybutorzy mogli uzgadniać minimalne ceny odsprzedaży ekspresów oraz akcesoriów do nich. Z informacji zebranych w trakcie postępowania wyjaśniającego wynika, że stawki stosowane przez sprzedawców nie mogły być niższe niż ustalone. Mogło dochodzić również do uzgadniania cen promocyjnych i wartości gratisów dla klientów końcowych. Ustalenia mogły dotyczyć zarówno sprzedaży tradycyjnej, jak i w sklepach internetowych.”

Jak dodał prezes UOKiK, Tomasz Chróstny: “przedsiębiorcy mogli przez blisko 10 lat w niedozwolony sposób ustalać ceny produktów. Oznaczałoby to, że konsumenci nie mogli kupić ekspresów taniej niż po odgórnie narzuconych stawkach”. Sama Jura Poland mogła monitorować ceny autoryzowanych dystrybutorów i interweniować, jeśli były one poniżej ustalonego poziomu, wywierając presję m.in. poprzez zagrożenie wstrzymania dostaw czy brakiem przedłużenia umowy dystrybucyjnej.

A kim są owi przedsiębiorcy, którzy brali udział w zmowie? To doskonale znane wszystkimi sieci RTV Euro AGD, Media Markt i Media Expert. Należą one do Euro-net, Media Saturn Holding, Media Saturn Online i Terg. Zarzuty otrzymała także jedna osoba fizyczna – osoba odpowiadająca za politykę dystrybucyjną w spółce Jura Poland. Porozumienie miało na celu ustalenie cen sprzedaży, cen promocyjnych oraz akcji bonusowych. Dotyczy to zarówno sprzedaży online, jak i w sklepach stacjonarnych wymienionych sieci.

Zaznaczę, że cały czas trwa postępowanie, a więc do czasu wydania ostatecznej decyzji wszystkie wymienione firmy są “podejrzane”, zaś zmowa “prawdopodobna”. Jeśli jednak wykazana zostanie słuszność zarzutów, maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynosi 10% obrotu dla przedsiębiorcy oraz 2 mln zł dla menadżerów.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza interwencja UOKiK związana z marką Jura. Informacja z 6 września 2023 roku głosi, że: “Pod koniec listopada 2022 r. pracownicy UOKiK za zgodą sądu i w asyście Policji przeszukali siedziby kilku spółek, w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego podejrzenia niedozwolonego ustalania cen ekspresów do kawy marki Jura. W dwóch przypadkach: Jura Poland i Euro–net doszło do utrudniania przeszukania.”

Prezes Tomasz Chróstny nałożył wówczas na wymienione spółki kary finansowe, których łączna wysokość wyniosła 11 mln zł., z czego aż 10 mln zł na Euro-net, a 1 mln zł na Jura Poland. Więcej na ten temat tutaj.