LG Tone Free T90S – te słuchawki TWS mają zachwycać, więc Koreańczycy wchodzą na wyższy poziom

Grafen kojarzy nam się bardziej z poprawą efektywności paneli fotowoltaicznych czy półprzewodnikami, ale kolejne zastosowania tego materiału pączkują w tempie wykładniczym, czego przykładem mogą być m.in nowe słuchawki LG Tone Free T90S, stanowiące progres względem modelu Tone Free T90 z 2022 roku. Zastosowanie w konstrukcji przetworników czystego grafenu eliminuje wibracje zestawu, zapewniając bardziej zbalansowany dźwięk, a przy okazji swojej lekkości przekłada się na większy komfort codziennego wielogodzinnego używania słuchawek.

Poprawione ANC w LG Tone Free T90S oznacza adaptacyjną redukcję, która dopasowuje się do poziomu hałasu otoczenia i na tej podstawie automatycznie dobiera poziom tłumienia, ale to nie ta technologia jest tutaj najważniejsza. Bo jeśli dodamy znane z poprzedniego wcielenia rozwiązanie śledzenia ruchów głowy (Dolby Head Tracking) i połączymy to z obsługą standardu Dolby Atmos, istnieje duża szansa, że trudno będzie nam się od tych słuchawek odłączyć. Wisienka na torcie? T90S obsługuje technologię Dolby Head Tracking do jakości 24 bitów / 96 kHz.

O bardziej naturalne wrażenia odbioru całej sceny dźwiękowej ponownie dba tu technologia Meridian Headphone Spatial Processing (HSP), która wprowadza przesłuchy między lewym i prawym kanałem, w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi filtrami. O równowagę tonalną niezależnie od głośności dba z kolei inna technologia firmy Meridian Audio – Meridian Perfect Balance. Oczywiście jak przystało na nowoczesny sprzęt, słuchawki LG Tone Free T90S obsługują kodeki Bluetooth AAC i SBC właściwe dla iPhone’a i Androida. Są też kompatybilne z kodekiem aptX Adaptive. Można je łączyć jednocześnie z dwoma źródłami dźwięku.

Za zbieranie dźwięku odpowiada system trzech mikrofonów i moduł Voice Pickup Unit (VPU) służący do monitorowania szumów otoczenia, wychwytywania głosu użytkownika i śledzenia ruchów głowy. To nadal nie koniec, bo w zestawie znajduje się etui ładujące LG UVnano, wykorzystujące światło ultrafioletowe do skutecznej eliminacji 99,9% bakterii na wkładkach dousznych w ciągu zaledwie 10 minut cyklu ładowania. Bateria w słuchawkach zależnie od wykorzystywanych technologii i kodeków wystarczy na max. 9 godzin pracy, a w zestawie z etui czas pracy wydłuża się do nawet 36 godzin. No to jeszcze tylko cena, której… na polskim rynku na razie nie ujawniono, ale intuicja podpowiada mi, że tanio nie będzie (przygotowałbym się na okolice 1000 zł).