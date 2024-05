Monitor stworzony dla twórców – poznaj LG UHD 4K Nano IPS Black. Na pewno Cię zachwyci

Osoby zajmujące się pracą kreatywną przy grafice czy materiałach wideo doskonale zdają sobie sprawę, jak istotne jest prawidłowe odwzorowanie kolorów, które przełoży się na finalny efekt działania, a także kontrast na wysokim poziomie, umożliwiający osiągnięcie najgłębszej czerni. Istotna jest także ergonomia, dzięki której nawet długie godziny przez monitorem spędzi się w wygodny sposób. Najnowsza propozycja LG to gwarancja komfortu oraz wydajności. Przyjrzyjmy się jej zaletom.

UHD 4K Nano IPS Black to monitor dbający o wygodę

Monitor UHD 4K Nano IPS Black (model 27UQ850-W) powstał z myślą o wygodzie zarówno w aspekcie pracy, jak i codziennego użytkowania urządzenia. Dlatego wyposażono go w ergonomiczną, podłączaną jednym przyciskiem podstawkę z regulacją wysokości, nachylenia (od -5 do 20°) i możliwością obrotu do pionu (pivot). Umożliwia to optymalne dostosowanie go do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. A dzięki podstawie w kształcie łuku się wolną przestrzeń pod samy monitorem.

W obudowie znalazły się złącza USB-C (z mocą do 90W), DisplayPort, HDMI oraz trzy USB. Pozwala to na wygodne podpięcie do monitora dodatkowych urządzeń, w tym ładowania laptopa i jednoczesnego przesyłania obrazu i danych przez USB-C. Mamy tam także wyjście słuchawkowe oraz trzy głośniki o mocy 5W każdy.

Obraz, który po prostu zachwyca

A teraz to, co najważniejsze, czyli wyświetlacz i jakość obrazu. Zacznę od tego, że przekątna to 27″, a oferowana rozdzielczość 4K, czyli 3840 x 2160 pikseli w proporcjach 16:9 i o kontraście 2000:1. Odwzorowanie kolorów stoi tu na wysokim poziomie, wynoszącym 98% palety DCI-P3. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nanocząsteczek w technologii Nano IPS.

Czytaj też: LG oferuje gratis dostęp do Apple TV+ – to świetna okazja, by nadrobić zaległości

Ponieważ monitor obsługuje VESA DisplayHDR 400, daje to dostęp do szerokiego zakresu jasności i kontrastu. Przekłada się to nie tylko na doskonałe odwzorowanie kolorów przy obróbce grafik lub materiałów wideo, ale również przy rozrywce. Dzięki tak zaawansowanemu wyświetlaczowi doskonale ogląda się na nim filmy oraz gra w gry. Czas reakcji 5 ms w połączeniu z odświeżaniem 60 Hz powinny zapewnić pełną płynność oglądanych obrazów.

Jeśli chodzi o gry, monitor UHD 4K Nano IPS Black (27UQ850-W) w pełni wspiera AMD FreeSync oraz Dynamic Action Sync, zapewniając obsługę dynamicznych akcji w najnowszych produkcjach. A co istotne – za pomocą kilku kliknięć myszką, można dostosować przestrzeń roboczą, dzieląc wyświetlacz lub dostosowując podstawowe ustawienia monitora. W przypadku pracy szerokie kąty widzenia (178º w pionie i poziomie) umożliwiają jednoczesne uruchamianie różnych programów.

Ale na tym nie koniec zalet, jakie ma dla użytkowników UHD 4K Nano IPS Black. Za pomocą narzędzia LG Calibration Studio można dokonać kalibracji, w pełni wykorzystując szerokie spektrum i spójność kolorów wyświetlacza. Ponadto funkcja Dual Controller umożliwia podpięcie dwóch urządzeń do monitora i kontrolowanie ich za pomocą jednego zestawu klawiatura i myszka.

UHD 4K Nano IPS Black to monitor, który warto mieć

Wszystkie wymienione powyżej funkcje sprawiają, że monitor UHD 4K Nano IPS Black (27UQ850-W) jest propozycją ze wszech miar godną polecenia. A do listy jego atutów można także dodać atrakcyjną, bardzo przystępną cenę. Kupując urządzenie bezpośrednio od producenta zapłacisz za nie 2 299,01 zł! Biorąc pod uwagę jego zalety, to bardzo uczciwa cena.

Dlatego jeśli potrzebny monitor do pracy – postaw na LG i ciesz się komfortem każdego dnia!