Wojsko USA zadrżało. Chiński gigant wyruszył na szerokie wody

Fujian wyruszył na próby morskie, otwierając nową erę w morskich operacjach lotniczych Chin

Aktualnie tylko USA mają w zanadrzu kilkanaście lotniskowców, wśród których wyróżnia się najpotężniejszy na świecie lotniskowiec USS Gerald R. Ford o ogromnej wielkości, napędzie atomowym oraz elektromagnetycznych katapultach (EMALS). Chinom ewidentnie nie jest to w smak. Stąd projekt lotniskowca Typu 003, czyli Fuijan, który powstawał przez ostatnie kilka lat. Jest on nie tylko najlepszym lotniskowcem Chin, ale też nową erą dla możliwości operacji lotniczych poza własnymi granicami dla państwa, które mają tylko rosnąć, bo Chiny mają już planować kolejny lotniskowiec. Taki, który nie tylko zachwyci możliwościami bojowym, ale też operacyjnymi, a to dzięki integracji reaktora atomowego.

Dziś dowiedzieliśmy się, że ten pierwszy krajowo zaprojektowany chiński lotniskowiec rozpoczął swoje próby morskie i wypłynął ze stoczni Jiangnan na wyspie Chanxing koło Szanghaju. Na tym etapie Fujian “pokaże światu” na co go stać i tym samym będzie potwierdzeniem rosnącej samowystarczalności Chin w technologiach morskich i strategicznych zdolnościach obronnych. Nie jest to przesada, bo Fujian jako pierwszy robi użytek z systemu CATOBAR do wspomagania startów samolotów i jest okrętem o największej wyporności na służbie Chin, bo ta wynosi około 80000 ton.

W ostatnich tygodniach na pokładzie Fujian zaobserwowano liczne makiety różnych samolotów (m.in. nowe myśliwce stealth J-35), co wskazuje na trwające już od dłuższego czasu przygotowania Chin do przeprowadzania skomplikowanych operacji powietrznych. Oczekuje się, że lotniskowiec będzie również pływać z zaawansowanymi samolotami do walki elektronicznej oraz samolotami wczesnego ostrzegania i kontroli. Samo jego wypłynięcie jest z kolei jasnym wskaźnikiem zamiarów Chin do rozszerzenia swojego wpływu morskiego daleko poza swoje wody przybrzeżne, a to szczególnie w spornych regionach Morza Południowochińskiego i szerszego Pacyfiku. Jednak nie wszystko pójdzie zapewne zgodnie z planem.

Pamiętajmy, że próby morskie Fujian nie dotyczą tylko testowania wydajności okrętu, ale także dopracowywania ogólnych taktyk i zdolności PLAN do prowadzenia nowoczesnych morskich operacji lotniczych, które są kluczowe dla integracji grup bojowych lotniskowców i sieciocentrycznej wojny. Są duże szanse, że nie tylko potrwa to długo i nie zapewni odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania, ale też wskaże na problemy m.in. z katapultami EMALS, które napsuły już sporo krwi m.in. USA.