Nowy tytan dla marynarki USA. Czym jest okręt USS New Jersey?

Okręt podwodny USS New Jersey trafił w ręce Marynarki Wojennej USA

Okręt podwodny New Jersey o oznaczeniu SSN-796 jest trzecim z kolei okrętem amerykańskiej marynarki noszącym to imię, z czego ten pierwszy doczekał się takiej nazwy w 1906 roku. Jednak ten nowy okręt nie ma nic wspólnego z poprzednikami, bo jego 7800-tonowa wyporność i długość na poziomie 114,9 metra, to przykład najnowocześniejszej technologii. Co do tego możemy mieć pewność, bo ten okręt reprezentuje sobą najnowszy poziom technologii okrętów podwodnych, co samo w sobie ma na celu wzmocnienie możliwości marynarki w zakresie obrony narodowej i globalnych operacji.

Sercem możliwości USS New Jersey jest jego system napędowy, który robi użytek z potęgi atomowej, bo reaktora S9G. Dzięki temu okręt ma dostęp do aż 280000 koni mechanicznych mocy, co umożliwia m.in. rozpędzenie się pod wodą do nawet prawie 47 km/h, pełnienie misji przez maksymalnie trzy miesiące bez wynurzania się czy zanurzanie się na głębokość do 244 metrów, z czego to ostatnie jest też związane z solidną konstrukcją okrętu.

USS New Jersey to jednak nie tylko cud techniki pod względem mocy i wytrzymałości, ale także pod względem zaawansowania technologicznego. Jest wyposażony w 12 pionowych wyrzutni pocisków BGM-109 Tomahawk oraz cztery 21-calowe wyrzutnie torped, które są zdolne do wystrzeliwania torped Mk-48. Dzięki temu okręt podwodny może radzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami – od walki przeciwpodwodnej i przeciwokrętowej po zadania zwiadowcze oraz rozpoznawcze.

Dostarczenie USS New Jersey oznacza ważny kamień milowy w programie okrętów podwodnych typu Virginia, który został zainicjowany w celu zastąpienia starzejących się okrętów typu Los Angeles z czasów zimnej wojny. Są więc niejako przykładem tego, jak podejście USA uległo zmianie i skoncentrowało się na wszechstronności i adaptowalności okrętów podwodnych w celu spełnienia szerokiego zakresu wymagań misji.

USS New Jersey w 2022 roku

Wiemy, że po trafieniu w ręce marynarki USA, teraz okręt USS New Jersey doczeka się ceremonii przyjęcia na służbę we wrześniu 2024 roku. Tradycyjnie jego rozmieszczenie wzmocni zdolność marynarki do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na globalnych wodach, odstraszając konflikty i wspierając narodowe interesy. Zwłaszcza że SSN-796 to nie tylko okręt, a pływająca forteca wyposażona w niektóre z najbardziej zaawansowanych technologii marynarki wojennej na świecie.