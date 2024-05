Canva for Education – Ministerstwo Edukacji Narodowej oferuje bezpłatny dostęp dla uczniów

Co oferuje Canva i jak to się ma do potrzeb uczniów?

Serwis Canva to swego rodzaju kombajn, za którego pomocą można zrobić w sieci niemal wszystko, co związane z kreatywnością. Z pomocą programu można:

przygotować grafiki i ilustracje

stworzyć CV

zaprojektować stronę internetową

edytować zdjęcia

zmontować film

przygotować infografikę

stworzyć broszurę

przygotować wydruki

I to wszystko z użyciem prostego interface graficznego wprost z poziomu przeglądarki, także ze wspomaganiem za pomocą AI. Niecałe dwa miesiące temu do Canvy trafiły także potężne aplikacje Affinity Photo, Designer i Publisher, których elementy zostaną zapewne dołączone do oferowanych usług.

Canva oferuje darmowy dostęp, ale co oczywiste, nie wszystkie możliwości pełnej wersji są wtedy dostępne. Dostęp Pro natomiast kosztuje około 50 zł miesięcznie. Canva jednak od dawna oferuje także dostęp edukacyjny dla uprawnionych podmiotów, a po zawarciu przez MEN umowy będzie to dotyczyć także polskich szkół.

Canva for Education będzie dostępna dla nauczycieli oraz dla uczniów klas IV i starszych. Została całkowicie spolszczona, choć w tej chwili uruchamia się jeszcze w angielskiej wersji i trzeba zmienić wersję językową przełączyć ręcznie – od czerwca domyślnym dla logowania przez ZPE będzie już język polski. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel muszą oczywiście dysponować kontem na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Aby skorzystać z edukacyjnej Canvy, należy się do serwisu logować za pomocą opcji „Kontynuuj przez ZPE”, która dostępna jest na ekranie wyboru. Serwis jest dostępny z każdego urządzenia, jakie może mieć do dyspozycji uczeń – z tabletu, smartfonu, czy z komputera, a przygotowywane projekty przechowywane są w chmurze i można bez problemu kontynuować przerwaną pracę na dowolnym z nich. Serwis ma też narzędzia umożliwiające pracę zespołową, wspólne tworzenie prezentacji itd.

Canva to dobry pomysł

Zdarzyło mi się parę razy Canvy używać, choć nigdy profesjonalnie. Korzystałem z darmowej wersji i w zasadzie nie było mi potrzebne nic więcej, choć inna sprawa, że dziś wersja Pro oferuje dużo więcej, niż kiedyś. Jeśli za Canva for Education pójdą zmiany w sposobie prowadzenia lekcji takie, by nauczyć choćby jak sięgnąć po oferowany tam potencjał – to będzie to naprawdę jakościowa zmiana.

Problem w tym, że niestety wielu nauczycieli jest słabo przygotowanych do użycia nowych narzędzi – wciąż w 4 klasie na informatyce zdarza się, że dzieciaki wykonują zadania w Paincie. MEN ma sporo do nadrobienia w kwestii programów i wyszkolenia kadr, czym się kończy oferowanie narzędzi, bez wcześniejszego przystosowania programów mamy wszak okazję obserwować w przypadku rozdanych laptopów, które używane są do wszystkiego, tylko nie do celów edukacyjnych.