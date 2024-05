Najszybszy Mercedes-AMG zadebiutował. Jego sekret tkwi w hybrydowym napędzie

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance to najszybszy Mercedes w historii

Wygląda na to, że Mercedes-AMG ponownie przesunął granice sportowych samochodów wyższej klasy, prezentując model 2025 GT 63 S E Performance. Doczekał się publicznej premiery podczas wydarzenia towarzyszącego Formule 1 w Szanghaju i trudno się temu dziwić, bo ta najnowsza iteracja serii Mercedes-AMG GT może pochwalić się przełomowym systemem napędu hybrydowego. To właśnie dzięki niemu stanowi znaczący skok w inżynierii motoryzacyjnej oraz wydajności.

Wyjątkowość Mercedes-AMG GT 63 S E Performance sprowadza się przede wszystkim do rekordu rozwijania prędkości, bo ten nowy samochód jest w stanie zaliczyć sprint do 95,5 km/h w zaledwie 2,7 sekundy. To właśnie czyni go najszybszym samochodem w historii marki, bo nawet 1000-konny i niepowtarzalny AMG One jest wolniejszy od niego o całe 0,2 sekundy w tego typu sprincie. Co jest tego powodem? Przede wszystkim system napędu hybrydowego E Performance.

Serce GT 63 S E Performance obejmuje ręcznie montowany silnik AMG V8 z podwójnym turbodoładowaniem o pojemności 4,0 litra, który jest zlokalizowany pod maską. Chociaż to on gra główną rolę, to wspomaga go elektryczny silnik na tylnej osi, a cały duet nie tylko zapewnia optymalny rozkład masy, ale także zwiększa dynamikę prowadzenia pojazdu. Łączna moc tego systemu napędowego sięga 805 koni mechanicznych, a jego moment obrotowy dobija do prawie 1420 Nm.

Jednak cyferki to nie wszystko. W Mercedes-AMG GT 63 S E Performance znalazły się rozwiązania zaczerpnięte prosto z hybrydowych samochodów Formuły 1, co sprowadza się do m.in. wysokowydajnego akumulatora o pojemności 6 kWh, który używa systemu bezpośredniego chłodzenia cieczą każdej z 560 komórek. Ten akumulator jest zaprojektowany tak, aby zapewniać nie najokazalszy zasięg, a możliwie najwyższą moc, dzięki czemu efektownie zasila wspomniany silnik o ciągłej mocy 94 KM, który w szczycie może wygenerować 201 KM.

Wisienką na torcie jest system napędu na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+, który inteligentnie rozdziela moc między przednie i tylne koła w zależności od bieżących warunków jazdy. Dodatkowo jest on uzupełniony o elektrycznie przełączaną dwubiegową skrzynię biegów i mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na tylnej osi, które są kluczowe do uzyskiwania wyjątkowego przyspieszenia i właściwości jezdnych pojazdu. Wszystko to przy ciągłym oferowaniu wyjątkowo wysokiego komfortu oraz fenomenalnego wyglądu, na który składa się m.in. elegancka aerodynamiczna karoseria.

Prezentacja GT 63 S E Performance to nie tylko zaprezentowanie nowego samochodu, a wręcz zaprezentowanie przyszłego potencjału technologii motoryzacyjnej w erze elektrycznych systemów napędowych.