Mercedes dokonał przełomu. Ten samochód ładował się tak szybko, że w to nie uwierzysz

Mercedes-Benz eActros 600 pokazał przyszłość ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych

W niedawnym teście Mercedes-Benz Trucks pomyślnie zaczęło ładować akumulator w prototypie samochodu ciężarowego eActros 600 mocą rzędu aż 1000 kW, czyli jednego megawata. Ten jedyny w swoim rodzaju kamień milowy technologicznego rozwoju został osiągnięty w centrum rozwoju i testów firmy, zwiastując nową erę w możliwościach ładowania elektrycznych ciężarówek. Jako że mowa tutaj o niszowym rynku na tle całego przemysłu motoryzacyjnego, możemy być pewni, że osiągnięcia w tym segmencie prędzej czy później znajdą się również w zasięgu samochodów pasażerskich. Najpewniej jednak tylko tych wyższej klasy.

Elektryczna ciężarówka eActros 600 jest wyposażona w akumulator o pojemności 600 kWh, który ma oferować zasięg na poziomie 500 km. Jako że żadna firma logistyczna nie wybrałaby zapewne tego typu ciężarówki w momencie, gdyby jej ładowanie trwało np. całą noc, co potencjalnie mogłoby uniemożliwić niektóre transporty na niektórych trasach, kluczowym elementem w serii eActros jest technologia MCS. Mowa o Megawatt Charging System, a więc rozwiązaniu, które gwarantuje możliwość ładowania ciężarówek z mocą liczoną nie w kilowatach, a megawatach.

W aktualnej formie MCS to rewolucyjna technologia ładowania, która umożliwia transfer mocy do 1 megawata. Ten system może znacznie skrócić czas ładowania dla ciężkich pojazdów elektrycznych, takich jak eActros 600, potencjalnie umożliwiając ładowanie od 20% do 80% w zaledwie około 30 minut, co robi ogromne wrażenie, zważywszy na 600-kWh akumulator. Do tej pory Siemens opracował funkcjonalny prototyp MCS, demonstrując wykonalność tej technologii, a choć standard ten ma zostać ostatecznie zatwierdzony do 2025 roku, producenci już przygotowują swoje pojazdy do zgodności z nim.

eActros 600 ma wejść do produkcji seryjnej pod koniec 2024 roku. Wedle planów początkowo będzie mógł ładować się mocą 400 kW, ale będzie w pełni gotowy na wdrożenie MCS. Pewne jest, że rozpowszechnienie tego standardu ładowania będzie stanowić znaczący krok w kierunku elektryfikacji ciężkiego transportu. Z obietnicą skrócenia czasu ładowania i zwiększenia efektywności operacyjnej, eActros 600 i MCS mogą sprawić, że elektryczne pojazdy ciężarowe staną się konkurencyjną alternatywą dla tradycyjnych ciężarówek napędzanych paliwem.