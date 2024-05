Microsoft usprawnia integrację Copilota z Androidem

“Łącze z telefonem” to jedno z bardzo praktycznych rozwiązań, dzięki któremu możemy zarządzać zawartością urządzenia na desktopie lub laptopie. W jaki sposób wirtualny pomocnik Microsoftu może pomóc w tym zadaniu?

Copilot z nowymi opcjami dla telefonu

Aplikacja wymaga oczywiście sparowania smartfona z systemem Windows, a dzięki nowej wtyczce o nazwie “Telefon” będzie to jeszcze wygodniejsze. Pojawi się ona w tym tygodniu, ale uwaga – póki co przeznaczona jest dla osób używających Windows 11. Jej zadaniem jest usprawnienie i pogłębienie integracji obu urządzeń, czyli komputera/laptopa z systemem Windows oraz smarftona z Androidem lub iOS.

W tym drugim przypadku nie zawsze połączenie działa sprawnie – choć obsługa iMessage działa bez zarzutu. Chwilowo i tak nic nam z tego, ponieważ Microsoft nie dostosował jeszcze Copilota do wymogów Unii Europejskiej. Dobrze jednak śledzić, co się dzieje, gdyż prędzej czy później zagości on i u nas. Omawiana wtyczka pokazuje nam wszystkie informacje, jakich w danym momencie potrzebujemy, pozwala także na interakcję z kontaktami oraz plikami w pamięci urządzenia mobilnego.

fot.: WindowsLatest fot.: WindowsLatest

Jak na razie wtyczka dla Copilota jest jeszcze opracowywana i od czas do czasu mogą zdarzyć się problemy. Jednak w kolejnych tygodniach będzie ona coraz bardziej usprawniania, aż w końcu działać tak, aby podnosić komfort dla każdego użytkownika. Póki co istotne jest, że Microsoft działa.