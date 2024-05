Microsoft ujawnia pełną listę gier z obsługą Automatic SR. Póki co będzie skromnie

Nowa funkcja Microsoftu w momencie premiery jest ograniczona do dwunastu gier i to wyłącznie na urządzeniach Copilot+. Z biegiem czasu liczba tytułów ma się powiększyć, jednak wymóg posiadania Windowsa na Arm nie ulegnie zmianie. A jak to właściwie działa i jakie tytuły znajdziemy w owej premierowej dwunastce?

Automatic SR czyli sztuczna inteligencja dbająca o obraz

Wspomniane na wstępie technologie usprawniania obrazu korzystają przede wszystkim z możliwości dawanych przez procesory graficzne (GPU), podczas gdy Automatic SR (skrót od Super Resolution) wykorzystuje NPU. To zaś dostępne jest w procesorach Snapdragon X, które definiują urządzenia Copilot+. Umożliwi wyższą liczbę klatek na sekundę w istniejących grach w czasie rzeczywistym, jednocześnie poprawiając szczegółowość obrazu wyświetlaną na ekranie.

Tu warto dodać, że Microsoft planuje rozszerzyć gamę komputerów Copilot+ o procesory Intel Lunar Lake i AMD Strix APU oraz współpracuje z producentami GPU (czyli Nvidią i AMD) w celu wdrożenia Automatic SR w zintegrowanych układach graficznych. Dlatego z biegiem czasu jego działanie ma być coraz lepsze i powszechniejsze.

Dwanaście tytułów, które mają pełne wsparcie dla Automatic SR, to:

7 Days to Die

BeamNG drive

Borderlands 3

Control

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die

Twice Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Wiedźmin 3: Dziki gon

Czytaj też: GeForce NOW wprowadza obsługę m.in. Hellblade II oraz polskiego Serum. Co jeszcze?

Poza tym obsługa Automatic SR będzie dostępna częściowo również dla innych produkcji, jak Shadow of The Tomb Raider i Skyrim Special Edition. Jednak dopóki nie znajdą się one na oficjalnej liście wspieranych, efekty jej działania nie są gwarantowane, może także dochodzić do nieprzewidzianych sytuacji.

No cóż, ciekawie będzie zobaczyć, jak na działania Microsoftu odpowie branża producentów kart graficznych, a nowa funkcja pozwoli nam również przekonać się w praktyce, jak na generowanie obraz w grach wpływa sztuczna inteligencja. Można jednak śmiało powiedzieć, że gracze mają w tej chwili taką komfortową sytuację, jak nigdy wcześniej.