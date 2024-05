Jeśli się uda, o tej współpracy będą mówić wszyscy. Niemcy i Norwegia tworzą superpocisk

Niemcy i Norwegia łączą siły. Stworzą wspólnie nowoczesny superpocisk

W ruchu, który ma na celu zdefiniowanie na nowo zdolności do dalekosiężnych uderzeń, norweski gigant obronny Kongsberg nawiązał współpracę z niemieckimi partnerami Diehl Defence i MBDA Deutschland w celu opracowania pocisku Super Sonic Strike Missile (3SM). W skrócie? Ten nowoczesny zaawansowany system broni ma zrewolucjonizować współczesne strategie wojskowe dzięki swoim nowatorskim możliwościom. Przynajmniej wedle aktualnych planów i dumnych zapewnień.

Tego typu współpraca została obrana nie bez powodu, bo prowadzony głównie przez firmę Kongsberg projekt rozwoju 3SM zakłada wykorzystanie wspólnej wiedzy wszystkich zaangażowanych. Mowa więc o całych dekadach rozwoju pocisków różnej maści, co ma zapewnić możliwość stworzenia wysoce zaawansowanego i dalekosiężnego manewrującego pocisku naddźwiękowego, dostosowanego do potrzeb obronnych zarówno Norwegii, jak i Niemiec z opcją sprzedania go innym sojuszniczym państwom w przyszłości.

Sukces inicjatywy 3SM opiera się na integracji mocnych stron każdego uczestniczącego przedsiębiorstwa. Dzięki połączeniu zasobów i wiedzy, Kongsberg, Diehl Defence i MBDA Deutschland to trio będzie dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest stworzenie światowej klasy systemu rakietowego zdolnego do reagowania na ewoluujące zagrożenia powierzchniowe. Ten wspólny wysiłek będzie obejmował ścisłą współpracę z norweskimi i niemieckimi siłami zbrojnymi, jak również z ich odpowiednimi organizacjami badawczymi, co zagwarantuje, że rozwój 3SM będzie realizowany z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologicznych i strategicznych.

Zapowiedzi nie obyły się bez dumnych określeń i wielkich nadziei ze strony wszystkich zaangażowanych stron, ale aktualnie na temat pocisku 3SM nie wiemy nic a nic. Zapewnienia co do jego potęgi są na tę chwilę po prostu puste, ale możemy mieć pewność, że jeśli obietnice zostaną spełnione, to taka europejska współpraca wojskowa nie tylko zapisze się w historii, ale też zapewni krajom członkowskim NATO potężny system rakietowy.