Samochód mądrzejszy od kierowcy? Niemcy tworzą podejrzany komputer na kółkach

Jaki jest współczesny samochód osobowy? Nie tylko szybki i wygodny, ale również pełen elektroniki. O ile z punktu widzenia kierowcy nowoczesne pojazdy wydają się działać niezawodnie, niczym najszybsze komputery, to od środka wciąż jest to ogromna plątanina kabli łącząca osobne systemy. Naukowcy z Niemiec pracują nad stworzeniem centralnego superkomputera dla samochodów. Ich zdaniem przyczyni się to do niemałego skoku cywilizacyjnego.