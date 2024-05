Czekasz na nowe karty GeForce? RTX 5080 poprzedzi RTX 5090

Plotki i przecieki na temat rodziny RTX 50 krążą już od wielu miesięcy. Pewnym jest, że będą to najmocniejsze karty graficzne na rynku, co nie może zaskakiwać, jeśli weźmiemy pod uwagę, że każda kolejna generacja jest znacznie bardziej zaawansowana od poprzedników. O ile wcześniej słyszeliśmy, że w tym roku na rynku zagości jedynie flagowiec, czyli RTX 5090, o tyle nowe informacje mówią nam o dwóch kartach.

Nvidia RTX 5080 – czego się po niej spodziewać?

Zarówno RTX 5080, jak i RTX 5090 będą wykonane przy użyciu architektury Blackwell, która zastąpi stosowaną w RTX 40 Ada Lovelace. W modelu 5080 zostanie zastosowane GPU GB203, 12 288 rdzeni CUDA oraz 256-bitowa szyna pamięci. Wedle przecieków ma otrzymać 96 jednostek SM (multiprocesorów). Z kolei RTX 5090 ma mieć to samo GPU, ale aż 192 jednostki SM, a szyna 512-bit pozwoli na osiągnięcie znacznie większej wydajności. Flagowy model w porównaniu z RTX 4090 wypada doskonale – będzie mieć o 50% procesorów więcej, przepustowość lepszą o 52%, o 78% większą pojemność cache oraz częstotliwość rdzeni większą o 15%.

Również RTX 5080 będzie znaczne lepsza od RTX 4090. W całej rodzinie prawdopodobnie zostanie zastosowana pamięć GDDR7, co umożliwia transfer danych do 32 Gbps, a więc nie trzeba wyjaśniać, jak wpłynie to na wydajność i szybkość pracy całego układu. Nie będzie też zaskoczeniem, że z pewnością układy RTX 5080 i 5090 będą cennym nabytkiem nie tylko dla graczy, ale również osób zajmujących się obróbką wideo, grafiką i projektowaniem 3D.

Jak do tej pory nie ma żadnych informacji na temat rozwiązań SI, jakie zostaną zastosowane w rodzinie RTX 50. A że takie będą – to niemal pewne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że to Nvidia odpowiada za jej rozwój na całym świecie. Jednak wszystko dopiero przed nami, a ponieważ RTX 5080 ma pojawić się w czwartym kwartale tego roku, można przypuszczać, że im bliżej daty oficjalnej premiery (która jeszcze nie została podana), tym więcej informacji na temat otrzymamy.

Ale już wiadomo, że rodziną RTX 50 Nvidia bardzo wysoko podniesie poprzeczkę. Nie sądzę, aby AMD dało radę dotrzeć do tego poziomu, nie mówiąc już o układach Intel Arc.