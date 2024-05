Oppo Reno 12 Pro ma coraz mniej tajemnic. Jego premiera staje się już czystą formalnością

Seria Oppo Reno 12 zadebiutuje już za moment

Niecały tydzień temu Oppo zapowiedziało datę premiery serii Oppo Reno 12, ujawniając przy okazji wygląd nadchodzących modeli. Dzięki temu wiemy, że konstrukcja plecków obu modeli jest w zasadzie identyczna, trudno nawet odróżnić, który to model Pro, a który podstawowy. Sam projekt jest dość zachowawczy – mamy tutaj potrójny system kamer ułożonych pionowo na prostokątnej wyspie. Oppo zaszalało jednak z designem, nadając swoim smartfonom unikalny wygląd przywodzący na myśl fale powstałe na jakimś materiale (jedwabiu? Satynie?). Na plakatach widać wersję srebrną i fioletową, gdzie fiolet przechodzi w srebro, nadając pleckom bardzo ładny wygląd.

Jeśli chodzi o specyfikację, Reno 12 ma zostać wyposażony w układ Dimensity 8250, natomiast dla modelu Pro producent sięgnie po Dimensity 9200+ albo 9300, na co z kolei wskazuje baza certyfikacyjna TENAA. Pojawiła się tam wzmianka o chipsecie z taktowaniem 3,25 GHz, a to oferuje właśnie Dimensity 9300.

Ponadto ujawniono, że na pokładzie Oppo Reno 12 Pro znajdzie się 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do dyspozycji użytkowników będzie 50-megapikselowy aparat do selfie, a tylna konfiguracja obejmie dwa sensory 50 Mpix (szerokokątny i teleobiektyw) oraz aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Model podstawowy zapewne będzie pozbawiony teleobiektywu, ale nie mamy co do tego pewności.

Za zasilanie odpowie akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym z mocą 80 W. TENAA wspomina też o Androidzie 14 z nakładką ColorOS 14, skanerze linii papilarnych pod wyświetlaczem oraz o wymiarach modelu Pro, które mają wynosić 161,4 x 74,8 x 7,6 mm. Urządzenie będzie więc bardzo cienkie, a jego waga ma wynosić 183 gramy.

O podstawowym Reno 12 wiemy niewiele, ale wydaje się, że pewne elementy oba smartfony będą miały wspólne – tutaj obstawiam rozmiar ekranu, częstotliwość odświeżania, pojemność akumulatora i przynajmniej dwa aparaty. Na szczęście na poznanie wszystkich szczegółów serii nie będziemy musieli długo czekać, bo premiera Oppo Reno 12 i Oppo Reno 12 Pro odbędzie się już 23 maja. Wtedy też dowiemy się, na jaką cenę będzie trzeba za nie zapłacić.