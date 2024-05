Palit prezentuje nowe, białe karty graficzne. I zapowiada ujawnienie licznych nowości

Dla wielu osób liczy się nie tylko wydajność i moc karty graficznej, ale również jej wygląd. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy mają przezroczyste obudowy desktopów. Odpowiednio dopasowany zestaw podzespołów daje przyjemny efekt estetyczny, dzięki czemu komputer staje się nie tylko narzędziem pracy i rozrywki, ale również elementem dekoracyjnym.

Palit GeForce – białe karty graficzne nowej generacji w dobrej cenie

Nowe białe karty graficzne od Palita to modele GeForce RTX 4070 White oraz GeForce RTX 4060 Ti White. Biały blackplate to nie wszystko, czym zwracają uwagę. Mają także dwuslotowy układ chłodzenia oraz dwa cicho pracujące wentylatory, przez co nawet podczas wydajnej pracy nie generują nadmiernego hałasu. Producent nie umieścił na nich podświetlenia RGB LED, a także nie zdecydował się na jakiekolwiek podkręcenie układów. Korzyść podwójna – po pierwsze żadna karta nie pobiera więcej energii niż to potrzebne, po drugie – dzięki temu koszt układów jest mniejszy.

GeForce RTX 4070 White dysponuje 12GB pamięci GDDR6X, a GeForce RTX 4060 Ti White ma na pokładzie 8GB GDDR6. Dzięki swoim eleganckim kształtom i nieskazitelnej bieli każda bez trudu wpasuje się w dowolną konfigurację utrzymaną w jasnej stylistyce. Nie jest to jednak koniec planów producenta na ten rok.

Palit zapowiedział premierę nowych produktów na nadchodzących targach Computex 2024 oraz pochwalił się, że jego karty cechuje bardzo niska awaryjność – co potwierdza opublikowany niedawno, specjalistyczny raport. Dlatego jeśli szykujesz się do zakupu nowej karty graficznej, któraś z białych propozycji może być właśnie dla Ciebie!