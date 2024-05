Czy podatek węglowy działa? Poznaliśmy odpowiedź na kontrowersyjne pytanie

Aby się o tym przekonać naukowcy z berlińskiego Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change przeprowadzili szeroko zakrojone analizy. Pomogła sztuczna inteligencja, którą oddelegowano do wykonywania obliczeń poświęconych 17 różnym metodom ograniczania emisji. O wynikach zorganizowanych ekspertyz możemy teraz przeczytać na łamach Nature Communications.

Rezultaty mogą mieć niezwykle istotny wpływ na to, jak ukształtuje się przyszła polityka klimatyczna na całym świecie, wszak obecnie jest ona niezwykle zróżnicowana. W odniesieniu do tej kwestii na uwagę zasługuje fakt, że ustalanie cen emisji dwutlenku węgla w ciągu kilku pierwszych lat takiej polityki warunkuje spadki emisji CO2 wynoszące od 5 do 21 procent.

To bez wątpienia odczuwalny wpływ, choć sami zainteresowani podkreślają, że kluczem do sukcesu będzie zachowanie odpowiedniego balansu. Łącząc różne podejścia można spodziewać się najlepszych efektów. Co ciekawe, początkowo do zebrania informacji w tej sprawie wykorzystano aż 17 000 źródeł, choć ostatecznie członkowie zespołu wyselekcjonowali osiemdziesiąt.

Podatek węglowy to kwestia, która wzbudza wiele kontrowersji. Naukowcy chcieli ustalić, czy jego wdrażanie przynosi oczekiwane efekty

35 z nich dotyczyło sytuacji panującej w Chinach, 13 obejmowało regulacje na terenie Unii Europejskiej, 7 i 5 kolejno Kolumbii Brytyjskiej i Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych. Znalazły się też analizy poświęcone pojedynczym przepisom związanym z emisjami obowiązującym w krajach takich jak Australia, Kanada, Finlandia, Japonia, Szwecja, Szwajcaria, Korea Południowa, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Później autorzy wybrali dane dotyczące wpływu podatku węglowego na emisje, jego charakteru (na przykład możliwość handlu emisjami), zakresu oraz terminu wprowadzenia wybranych zmian. Ostatecznie naukowcy uznali, że takie podejście do sprawy ma zauważalny wpływ na stopień emisji, przy czym niektóre regiony świata (na przykład część chińskich prowincji) wykazały naprawdę duże zmiany. Dalsze analizy powinny wykazać, które sposoby mogłyby zostać połączone, aby uzyskać jak najlepsze efekty.