Procesory Panther Lake z 12 rdzeniami Xe3? Przecieki mówią, że tak właśnie będzie

Informację na ich temat zdradził na platformie X osobnik nazywający się Prakhar Verma. Nie jest to ktokolwiek znany, dlatego zaufanie do przedstawionych przez niego wiadomości musi być mocno ograniczone. Jednak eksperci zwracają uwagę, że podawane przez niego informacje pokrywają się z przypuszczeniami, a więc kto wie?

Panther Lake – mobilne i desktopowe

Zdradzone przez Vermę informacje mówią nam o procesorach mobilnych: PTL-U oraz PTL-H. Wyglądają one na mniej potrzebujące mocy wersje układów Lunar Lake, ale mają być od nich o 35% wydajniejsze. A przypomnę, że “księżycowe” są o 50% lepsze od Meteor Lake. Tak więc wydajność każdej kolejnej rodziny jest coraz większa i to w dużym postępie. A jeśli chodzi o rdzenie, architektura będzie wyglądać następująco:

PTL-U: 4 rdzenie P, 4 rdzenie e + 4 x Xe3

PTL-H: 4 rdzenie P, 8 rdzeni E, 4 rdzenie e + 4 x Xe3

PTL-H: 4 rdzenie P, 8 rdzeni E, 4 rdzenie e + 12 x Xe3.

Rdzenie Xe3 wykonane są w architekturze Celestial, która dopiero ma się pojawić w kartach Arc. Xe3 to iGPU, a ponieważ są one aż 40 razy szybsze od Xe2, wpłynie to bardzo pozytywnie na szybkość działania układów oraz ich wydajność. Każdy układ ma mieć 170 TOPS, co umożliwi korzystanie z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Jeśli chodzi o nazewnictwo, nic się nie zmieni – edycje H i U są przeznaczone dla urządzeń mobilnych, a układy dla desktopów będą mieć oznaczenia S. I to na razie tyle, jednakże w kolejnych miesiącach spodziewamy się kolejnych, już bardziej konkretnych przecieków i bardziej oficjalnych informacji.