Opera dołącza do firm wprowadzających SI w swoich usługach. Wybór to Gemini od Google’a

Gemini to następca modelu znanego pod nazwą Bard. To nowoczesny, wydajny i przyjazny dla użytkownika LLM, będący najpotężniejszym modelem firmy w historii Google’a. Co da integracja z Arią, która jest autorską propozycją od Opery? Z informacji wynika, że możemy spodziewać się samych pozytywów.

Opera z podwójnym wsparciem sztucznej inteligencji

Opera ogłosiła dzisiaj współpracę z Google Cloud w celu zintegrowania modeli Gemini ze sztuczną inteligencją przeglądarki Aria. Ta zaś działa na silniku SI obsługującym duże modele językowe Composer. Ma to pozwolić na najlepsze rozwiązania dla użytkowników w oparciu o ich potrzeby. Sztuczna inteligencja przeglądarki Opera Aria nie korzysta tylko z jednego dostawcy lub LLM. Silnik sztucznej inteligencji Opery Composer przetwarza intencje użytkownika i może zdecydować, którego modelu użyć do jakiego zadania.

Opera wykorzystuje potencjał SI przeglądarek już od ponad roku. Niedawno uruchomiła klaster danych na Islandii, w którym wykorzystywane są superkomputery NVIDIA DGX. Wszystko po to, aby móc szybko rozszerzać swój program sztucznej inteligencji i hostować obliczenia na swoim terenie. Nowe funkcje można testować dzięki programowi AI Feature Drops – są w nim dostępne we wczesnym dostępie, czyli coś jak wersje Canary w przypadku kolejnych edycji przeglądarek. A co otrzymają zwykli użytkownicy?

Czytaj też: Opera gotowa na pecety z Arm – w tym Snapdragon X Elite

Od dziś Aria w Opera One Developer udostępnia bezpłatne możliwości generowania obrazów, wykorzystując do tego model Imagen 2 na Vertex AI. Sztuczna inteligencja Opery będzie w stanie odczytywać pytania oraz udzielać odpowiedzi w sposób przypominający konwersację. Może także odpowiadać głosem, co jest możliwe dzięki modelowi Google umożliwiającemu zamianę tekstu na dźwięk.

Eva Fors, dyrektor zarządzająca na region Google Cloud Nordic, skomentowała współpracę z Operą:

Wierzymy, że przyszłość sztucznej inteligencji będzie otwarta, dlatego zapewniamy dostęp do najlepszej infrastruktury Google, produktów, platform i podstawowych modeli sztucznej inteligencji, aby umożliwić organizacjom wytyczenie kursu w zakresie generatywnej SI. Cieszymy się, że możemy zacieśnić naszą długoletnią współpracę z Operą.

Jak wypadnie współpraca w praktyce? Każdy może się o tym przekonać, uruchamiając w swojej Operze Arię.