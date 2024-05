Home Energetyka Rekordowa sprawność ogniwa termowoltaicznego. Energetyczny cud w USA

Można to nazwać niewyobrażalnym cudem w badaniach nad magazynami energii. Amerykańscy naukowcy opracowali ogniwa termofotowoltaiczne o niespotykanej dotąd sprawności konwersji energii. Co więcej, osiągają one tak znakomite parametry pracy przy temperaturze rzędu 1435 st. C.