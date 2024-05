Abzats już na froncie. Rosjanie zaczęli zwalczać wrogie drony w ciekawy sposób

Naziemne drony Abzats to najnowszy pomysł Rosjan na walkę z wrogimi dronami

Rosyjskie siły wprowadziły do użytku zupełnie nowy typ bezzałogowego pojazdu naziemnego o nazwie Abzats. Ta zrobotyzowana platforma na czterech kołach została zaprojektowana specjalnie do zakłócania działania i zagłuszania ukraińskich dronów. Wedle dostępnych informacji, Abzats łączy w sobie sztuczną inteligencję z zaawansowanymi możliwościami wojny elektronicznej, co stanowi kolejny znaczący krok w wykorzystaniu autonomicznych technologii w wojnie.

Opracowane przez rosyjską firmę NVP Geran, Abzats mogą autonomicznie nawigować po wcześniej ustalonych trasach, zagłuszając wszystkie częstotliwości operacyjne używane przez ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne. Innymi słowy, to taka automatyczna, mobilna stacja zagłuszająca, którą Rosjanie będą wdrażać zwłaszcza w okolicach swoich baz i przyczółków. Ochronią się tym samym nie tylko przed dronami stricte bojowymi, ale też rozpoznawczymi, które najczęściej dają informacje artylerzystom co do tego, gdzie powinni celować.

Z możliwością poruszania się z prędkościami od 5 km/h do 25 km/h i zdolnością do przenoszenia ładunków do 120 kg, Abzats może objąć znaczący obszar operacyjny. Obecny w tym pojeździe pakiet do prowadzenia wojny elektronicznej pozwala mu zakłócać sygnały wroga w zasięgu od 300 metrów do 600 metrów, więc pokrycie znacznych obszarów wymaga wdrożenia przynajmniej kilku bezzałogowców.

Chociaż nie jest jasne, czy obecnie używane przez Rosjan jednostki Abzats to prototypy, czy modele produkcyjne, to sama ich obecność na polu bitwy oznacza znaczące nasilenie zdolności wojny elektronicznej rosyjskiego wojska. Zwłaszcza że w miarę postępu rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, strategiczne wykorzystanie sztucznej inteligencji i systemów bezzałogowych prawdopodobnie się rozszerzy. Finalnie ukształtuje nie tylko obecny konflikt, ale również przyszłe wojny na całym świecie.