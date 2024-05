Samochodowe marzenie stało się rzeczywistością. Tego minivana zapragniesz

Samochód idealny? Chery Exeed 08 to futurystyczny minivan przyszłości

Wiele konceptów pozostaje na etapie projektowym i tym samym ich nakład produkcyjny kończy się na tylko jednym egzemplarzu. Kiedy w 2017 roku patrzyliśmy na koncept Exeed E08 od chińskiej firmy Chery, mogliśmy śmiało założyć, że to samo spotka również prezentowanego wtedy minivana. Jak jednak pokazała niedawna premiera na Auto China w Pekinie, Exeed E08 doczekał się wersji produkcyjnej, która oddaje charakter oryginału.

Czytaj też: Ile zaoszczędzisz na elektrycznym samochodzie? Oblicz to specjalnym kalkulatorem

Jak na minivana przystało, Exeed E08 jest duży. Mierzy aż 5,2 metra długości, przez co odpowiada innym minivanom na rynku, ale jego design i funkcjonalności wynoszą go na zupełnie inny poziom luksusu i zaawansowania. Ten samochód odrzuca bowiem całkowicie tradycyjne rozwiązania, które często dostosowują się do wymagań silników spalinowych i obiera kierunek futurystycznego podejścia. Po czym to widać? Już po samym przodzie nadwozia tego minivana, bo miejsce zarezerwowane dla chłodnicy i kanałów powietrznych, zostało ozdobione serią eleganckich, nowoczesnych świateł, które podnoszą jego wyrafinowany wygląd zewnętrzny.

Czytaj też: Kolejna firma chce, żebyś uwierzył w elektryczne samochody. Padły konkretne liczby

Prawdziwy geniusz Exeed E08 tkwi w jego funkcjach automatyzacji, a to szczególnie w rewolucyjnych mechanizmach drzwi. Te przednie zostały zaprojektowane tak, aby po otworzeniu znajdowały się wzdłuż boków pojazdu, znacząco ułatwiając dostęp do środka. Podobnie otwiera się masywne drzwi przesuwne dla pozostałych rzędów siedzeń, ale to wcale nie koniec innowacji technologicznych. Pomijając zaawansowaną kabinę, gdzie nie brakuje szeregu kontrolek czy wyświetlaczy, Exeed E08 doczekał się też zautomatyzowanym tyłem, który może przekształcić się w kanapę z widokiem na tył pojazdu.

Czytaj też: Efektywność poza skalą. Oto najbardziej aerodynamiczny samochód elektryczny

Niestety firma Chery skupiła się podczas ostatniego pokazu na tym, co widać na pierwszy rzut oka i zdradziła tylko tyle, że ten nowoczesny minivan bazuje na nowej platformie Chery E0X z 2023 roku. Dlatego też nie znamy wielu szczegółów technicznych związanych z E08, co sugeruje, że prezentowany model może być bliski, ale nie gotowy do masowej produkcji. Wedle spekulacji zmieni się to jeszcze w tym roku, a ceny tego modelu będą zaczynać się od 220000 zł.