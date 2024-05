Oppo powiększy ofertę swoich flagowców. Seria Find X8 zyska nowy model

Seria Oppo Find X8 będzie liczniejsza

Czyżby Oppo nałożył sobie dość szaleńcze tempo, jeśli chodzi o premiery nowych flagowców? Find X7 i Find X7 Ultra debiutowały w styczniu, a wedle plotek, w ostatnich miesiącach roku już dostaniemy ich następców. W zasadzie tak niewielki odstęp pomiędzy premierami nie byłby dla Oppo niczym specjalnym, choć do tej pory firma raczej trzymała się jednej flagowej premiery w roku. Zmiana cyklu wydawniczego nie będzie jednak jedynym, co producent podobno zmieni w ramach nadchodzącej serii, bo zamieszania może być z nią znacznie więcej, niż się nam do tej pory wydawało.

Jeśli prześledzimy historię serii Find X, zauważymy, że Oppo nie należy raczej do zbyt konsekwentnych firm. O ile większość producentów raczej trwa przy określonej liczbie modeli i ustalonym nazewnictwie, Oppo lubi sobie kombinować. Podstawą generacji jest model podstawowy i Pro, który w tym roku został przemianowany na Ultra. Ponadto czasem pojawiają się też dodatki, takie jak Find X Neo czy Find X Lite, choć na dobrą sprawę trudno powiedzieć, by były one stałymi członkami flagowej serii. To raczej dodatki, które producent wprowadza wtedy, gdy ma taki kaprys.

Oppo Find X7 Ultra

Najwyraźniej w serii Find X8 właśnie takiego dodatku się doczekamy, bo jak donosi znany leaker Digital Chat Station, Oppo wprowadzi na rynek trzy smartfony, jednak nie wszystkie w tym samym czasie. Podstawowy Find X8 i nieznany, trochę lepszy od niego model (zapewne Pro), zadebiutują już w październiku, natomiast ultraflagowiec każe na siebie trochę poczekać – do I kwartału 2025 roku. Jeśli to prawda, mielibyśmy do czynienia z podobną strategią, jaką od kilku lat kieruje się Xiaomi. Możliwe, że Oppo zdecydowało się na taki krok właśnie z tego powodu, by Find X8 Ultra mógł powalczyć z Xiaomi 15 Ultra.

Wedle plotek nadchodzące smartfony znów dostaną nowy projekt, a wraz z nim sporo zmian także wewnątrz. Mówi się o odnowionym systemie aparatów, powiększonych akumulatorach i jak zwykle jeszcze szybszym ładowaniu. Na dokładniejszą specyfikację jest jeszcze za wcześnie, ale bazując na tym, co już wiemy, na pokładzie serii znajdą się flagowe procesory od Qualcomma i MediaTek, chociaż nie ma co ukrywać, gwiazdą będzie tutaj Snapdragon 8 Gen 4. Ten procesor raczej zostanie wykorzystany w Find X8 Ultra, który zapewne dostanie najwięcej ulepszeń, zwłaszcza pod kątem możliwości fotograficznych.

Wydaje się, że taką zmianą cyklu wydawniczego Oppo naprawdę będzie chciało rzucić wyzwanie Xiaomi. Warto zauważyć, że w październiku spodziewamy się też debiutu Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro, więc zapowiada się dość zażarta rywalizacja.